Павел Херчински: «Искренне надеемся, что программа МВФ будет возобновлена»

26 сентября исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натиа Турнава встретилась с послом ЕС в Грузии Павлом Херчински. Разговор коснулся изменения правил применения финансовых санкций, введенных США, Великобританией и Евросоюзом после вторжения России в Украину. По информации НБГ, Натия Турнава отметила, что «цель внедрения изменения – завершить процесс применения международных санкций и привести его в соответствие с местным законодательством».

Исполняющий обязанности президента НБГ подчеркнула, что Национальный банк находится в постоянной коммуникации с коммерческими банками и международными организациями. В разговоре также была затронута необходимость возобновления временно приостановленной программы МВФ.

После встречи посол ЕС заявил: «Я подчеркнул важность независимости НБГ и необходимость построения сильных, независимых и профессиональных государственных институтов в целом, особенно сейчас, когда через месяц Еврокомиссия опубликует первый отчет расширения по Грузии… Конкретно во втором приоритете из 12 приоритетов речь идет о сильных государственных институтах».

По его словам, «микрофинансовая стабильность очень важна для всех получателей помощи ЕС». Посол выразил надежду, что программа МВФ будет возобновлена ​​и это поможет Евросоюзу продолжить стабильное сотрудничество и направить, в том числе бюджетную, помощь Грузии.

