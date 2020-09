ЕБРР, ЕИБ: Ненскра ГЭС не соответствует международным стандартам

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сочли, что гидроэнергетический проект Ненскра ГЭС несовместим с экологической и социальной политикой ЕБРР 2014 года. Решение было принято после двухлетнего расследования в рамках механизмов обжалования банков.

В мае 2018 года жители общины Чубери и неправительственные организации, «CEE Bankwatch Network» и «Зеленая альтернатива» подали жалобу на строительство Ненскра ГЭС с помощью механизмов обжалования европейских банков.

В обзоре жалобы ЕБРР отмечается, что ЕБРР и ЕИБ в целях «эффективности» провели совместную полевую поездку в Грузию и сотрудничали для оценки действительности полученных жалоб.

Согласно жалобам, проект Ненскра ГЭС не соответствовал следующим критериям Экологической и социальной политики ЕБРР:

(1) Коренные народы: согласно жалобе, европейские банки «не включили сванов (группу воздействия) в категорию коренных народов», и, следовательно, населению общины Чубери не было предоставлено «право определять свое собственное развитие».

(2) Кумулятивное воздействие: в жалобе утверждается, что оценка экологического и социального воздействия Ненскра ГЭС не включала оценку кумулятивного воздействия.

(3) Приобретение земли, переселение и экономическое перемещение: жалоба подчеркивала, что проект Ненскра ГЭС не представлял плана, который местному населению «облегчил бы экономическое перемещение, вызванное потерей в результате проекта ресурсов, активов, доходов и средств к существованию».

(4) Культурное наследие: в документе отмечается, что оценка экологического и социального воздействия проекта «не учитывает потенциальное воздействие проекта на сванскую культуру и язык».

(5) Распространение информации и участие заинтересованных сторон: в жалобе говорится, что отношения и консультации с местным населением, затронутым проектом, «не были пропорциональны характеру и масштабу проекта или его потенциальному воздействию на общины».

При рассмотрении жалобы ЕБРР было подчеркнуто, что механизм рассмотрения жалоб обнаружил несоответствие всем критериям экологической и социальной политики, упомянутым в жалобах, и, следовательно, объявил проект Ненскра ГЭС несовместимым с политикой банков.

ЕБРР и ЕИБ выделили 214 млн долларов и 150 млн долларов, соответственно, в виде кредитов для проекта Ненскра ГЭС. Несмотря на это, банки до сих пор не заключили соглашения о завершении процесса выдачи кредита. Среди других кредиторов проекта — Азиатский банк развития (АБР), Банк развития Кореи (БРК) и Корейская корпорация торговой страховки (K-Sure).

Разработкой проекта Ненскра ГЭС руководит АО «Ненскра Гидро», которое было создано в 2015 году в результате сотрудничества Корейской корпорации водных ресурсов K-Water и АО «Партнерский фонд».

31 августа 2015 года правительство Грузии, южнокорейская K-Water и итальянский строитель Салини Импреджило подписали ряд контрактов и согласовали окончательные детали строительства «крупнейшей стратегической гидроэлектростанции в истории независимой Грузии».

