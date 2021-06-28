Ираклий Гарибашвили назначил Георгия Урушадзе губернатором в регионе Гуриа, 28 июня, 2021 г. Фото: Аппарат правительства Грузии
Новости

Назначен новый губернатор региона Гуриа

28/06/2021 - 12:46
5 1 minute read

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 июня назначил Георгия Урушадзе государственным поверенным в регионе Гуриа, который сменил на этой должности Георгия Сахокия.

До назначения государственным поверенным Урушадзе работал в Национальном агентстве государственного имущества, а до того занимал различные должности в Агентстве услуг Министерства финансов.

В свою очередь, Георгий Сахокия, который ушел в отставку с должности губернатора 26 июня, назначен советником в Государственном агентств государственной опеки и помощи жертвам трефикинга Министерства здравоохранения. Сахокия был назначен губернатором в Гуриа бывшим премьер-министром Георгием Гахария 9 февраля. До того он в течение года был заместителем главы Администрации правительства.

Отставке Сахокия предшествовала смена губернаторов в регионах Самегрело-Земо Сванети и Шида Картли, назначенных Георгием Гахария.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
28/06/2021 - 12:46
5 1 minute read

მსგავსი/Related

Министры иностранных дел стран ЕС находятся с визитом в Тбилиси

26/06/2021 - 17:21

Политики оценивают выступление премьер-министра в Парламенте

25/06/2021 - 21:44

Премьер-министр представил депутатам годовой доклад и очерк 10-летнего плана действий

25/06/2021 - 19:25

Оштрафованных за нарушение правил карантина граждан освободят от уплаты

24/06/2021 - 17:10
Back to top button