Назначен новый губернатор региона Гуриа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 июня назначил Георгия Урушадзе государственным поверенным в регионе Гуриа, который сменил на этой должности Георгия Сахокия.

До назначения государственным поверенным Урушадзе работал в Национальном агентстве государственного имущества, а до того занимал различные должности в Агентстве услуг Министерства финансов.

В свою очередь, Георгий Сахокия, который ушел в отставку с должности губернатора 26 июня, назначен советником в Государственном агентств государственной опеки и помощи жертвам трефикинга Министерства здравоохранения. Сахокия был назначен губернатором в Гуриа бывшим премьер-министром Георгием Гахария 9 февраля. До того он в течение года был заместителем главы Администрации правительства.

Отставке Сахокия предшествовала смена губернаторов в регионах Самегрело-Земо Сванети и Шида Картли, назначенных Георгием Гахария.

