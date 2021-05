Георгий Гахария основал новую политическую партию

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария 29 мая провел учредительный съезд и презентацию новой политической партии «За Грузию». «Сегодня мы объединяемся за Грузию, но ни против кого-либо», – сказал бывший премьер-министр на презентации в выставочном центре «Экспо Джорджиа» в Тбилиси, где он сегодня же был избран председателем новой партии.

В своем 37-минутном выступлении Георгий Гахария главными вызовами страны назвал слабые государственные институты и недоверие общества к ним, недостаточность механизмов социальной защиты, реформу образования, бедность и безработицу, без решения которых, по его словам, «мы не сможем построить справедливое и сильное государство». По словам Георгия Гахария, государство должно обеспечить равный доступ граждан к «возможностям страны». «В стране, которая строит демократию, невозможно, чтобы существовали привилегированные классы. Это величайшая несправедливость».

Бывший премьер-министр, который ушел в отставку в феврале из-за разногласий с правящей командой по поводу задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, подробно рассказал о важности борьбы с коррупцией и непотизмом и подчеркнул необходимость создания независимого следственного органа, который будет ориентирован на обсуждение случаях коррупции.

Георгий Гахария также отметил, что после восстановления независимости в 1991 году на протяжении всех этих лет любое власть «убедительно разрушала уничтожало наследие своих предшественников», что, по его мнению, было одной из основных причин того, что «страна стояла на месте». Отметив высокую явку на парламентских выборах 2020 года в условиях пандемии, бывший премьер-министр сказал, что «политическая культура граждан намного выше, чем у нашего политического класса».

Георгий Гахария также подчеркнул, что «нам необходимо всеобщее согласие всех политических сил и партий по таким вопросам, как российская оккупация, европейская и евроатлантическая интеграция страны. «(Наши) граждане страны давно решили «мирное и ненасильственное развитие страны», – добавил он.

Говоря о своей отставке, Георгий Гахария сказал, что Грузинская мечта «отошла от реальных проблем простых граждан» и «поставила свои партийные интересы выше интересов государства». В качестве одной из причин ухода с поста главы правительства он также назвал то, что «после 8 лет правления» Грузинская мечта «сравнивала свои даже самые большие достижения с реальностью 10-15 летней давности и тем самым убивала перспективы развития нашей страны». «Я стою здесь сегодня, полностью осознавая свою ответственность за создание этой реальности».

Презентация новой партии прошла на фоне протестов гражданских активистов и сторонников оппозиционных партий, которые напомнили бывшему премьер-министру разгон антиоккупационной акции протеста 20-21 июня 2019 года и смерть директора Зугдидской публичной школы Ии Керзаия, по заявлению членов семьи которой, во время президентских выборов 2018 года власти вынуждали ее заниматься агитацией в пользу поддерживаемой властями кандидатуры Саломе Зурабишвили. Тогда Георгий Гахария занимал пост министра внутренних дел.

После проведения полицейского рейда по ночным клубам в мае 2018 года и разгона акции протеста против оккупации в июне 2019 году общественное мнение вокруг Георгия Гахария резко поляризовалось. Согласно результатам опросов общественного мнения, после успешного преодоления первой волны пандемии Covid-19 во время период, когда он был премьер-министром, его популярность среди граждан резко возросла.

Согласно результатам опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) США, Георгий Гахария имел самый высокий рейтинг популярности среди политиков – 65%. Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что это было отражением рейтинга не лично Георгия Гахария, а правящей команды, так как в то время он представлял.

До назначения министром внутренних дел Георгий Гахария занимал пост министра экономики и устойчивого развития с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года. В 2014-2016 годах был советником премьер-министра по экономическим вопросам. В 2013-2016 годах занимал должность бизнес-омбудсмена.

До прихода в команду Грузинской мечты в 1994-2013 годах Георгий Гахария работал в Москве. В 1994-1999 годах изучал политические науки в МГУ. В 2004 году стал масшистром Школы делового администрирования МГУ.

После этого Гахария работал в Москве в основном в частном секторе. Также занимался педагогической деятельностью, в 2006-2009 годах читал лекции по прикладной биотехнологии в МГУ.

