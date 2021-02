Премьер-министр Грузии назначил новых поверенных в 4 регионах

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 февраля назначил новых государственных поверенных (губернаторов) в регионах Гуриа, Мцхета-Мтианети, Шида Картли и Рача Лечхуми-Квемо Сванети.

Пост государственного поверенного в регионе Гуриа занял Георгий Сахокия, который до этого был заместителем главы Администрации правительства Грузии. Он сменил на этом посту Зураба Насараия;

Государственным поверенным в регион Мцхета-Мтианети назначен Давид Нозадзе, ранее исполнявший обязанности главы Национального агентства по исполнению наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации. Давид Нозадзе сменил на этом посту и.о. государственного поверенного Манану Нариманидзе;

Новым государственным поверенным в регионе Шида Картли стал Мамука Сагареишвили, который с апреля 2020 года был заместителем директора Департамента полиции Самцхе-Джавахети. Обязанности губернатора региона Шида Картли исполнял Симон Гуледани;

Государственным поверенным в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети будет Пармен Маргвелидзе, которые уже занимал этот пост в 2013-2017 годах. Исполняющим обязанности поверенного в регионе до этого Георгий Макарашвили.

Должности сохранили государственные поверенные в остальных пяти регионах – Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Имерети, а также действующие и.о. государственных поверенных в Кахети и Самегрело-Земо Сванети – Шота Рехвиашвили, Бесик Амиранашвили, Звиад Шаламберидзе, Ираклий Шиошвили и Малхаз Тория.

Сегодня же Георгий Гахария назначил бывшего директора Департамента полиции Аджарской Автономной Республики Константина Ананиашвили главой Службы региональной политики и управления.

