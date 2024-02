Председатель «Грузинской мечты» анонсировал свои визиты в регионы и раскритиковал оппозицию

Новый председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили на своем первом брифинге в этой должности анонсировал посещение десяти регионов Грузии в течение 100 дней с марта этого года в рамках предвыборной кампании.

По словам Гарибашвили, пройдут встречи с представителями «Грузинской мечты», руководителями районных организаций, партийным активом, а также местным населением. Гарибашвили заявил, что главной целью этих встреч будет подготовка предвыборной кампании, чтобы «получить сильную победу и сильный результат». Председатель правящей партии подчеркнул, что цель «Грузинской мечты» – «получить конституционное большинство на следующих парламентских выборах».

Затем Ираклий Гарибашвили поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал успехов Кабинету министров.

Вопросы и ответы

Ответы председателя «Грузинской мечты» на вопросы журналистов сопровождались обычными обвинениями в адрес оппозиции и похвалами в адрес властей «Грузинской мечты».

Оценка шансов оппозиции – Когда его попросили оценить шансы и возможности оппозиции на предстоящих выборах, Гарибашвили заявил, что «оппозиция готовится к полному краху». Он открыто заявил, что все оппозиционные партии являются сателлитами Единого национального движения. Гарибашвили напомнил общественности, что политическая оппозиция является «самым антинациональным, антигрузинским явлением». Он обвинил оппозицию в российско-грузинской войне 2008 года и оккупации Грузии.

По словам Гарибашвили, ни одна оппозиционная партия и лидер не являются независимыми, и все они являются частями «Единого национального движение». В этом контексте он назвал конкретные партии и лидеров, таких как лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе, которого он назвал «криминалом», Нику Гварамия, основателя оппозиционной телекомпании «Мтавари архи», бывшего лидера Национального движения Нику Мелия и действующего лидера той же партии Левана Хабеишвили. По его словам, все они служат политическим целям экс-президента Михаила Саакашвили.

Обвинения в коррупции – Гарибашвили отверг обвинения в коррупции, связанные с его именем и личным окружением, и заявил: «это полная ложь и очередная демагогия» и «вы (журналисты) лжете народу».

Центральная избирательная комиссия – Гарибашвили заявил, что Центральная избирательная комиссия является «одной из самых исправных организаций» и что «ее деятельность абсолютно прозрачна». По словам Гарибашвили, любая критика оппозиции является спекуляцией.

Выполнение девяти условий Евросоюза – Гарибашвили подчеркнул, что до предоставления статуса кандидата в члены ЕС «радикальная, экстремистская оппозиция не участвовала в выполнении 12 рекомендаций». По его словам, оппозиция «не хотела, чтобы государство получило статус кандидата». Что касается выполнения девяти условий, поставленных Еврокомиссией, Гарибашвили заявил, что правительство четко знает, что делать, чтобы их выполнить.

Благодарность Бидзине Иванишвили, снова критика оппозиции – на вопрос, имеет ли правящая партия достаточную общественную поддержку для создания конституционного большинства (113 мест), Гарибашвили еще раз заявил о своей твердой позиции, что «Грузинская мечта» действительно имеет поддержку. Он подчеркнул, что власть основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили принесла стране постоянный мир, стабильность, экономическое развитие, благополучие, статус кандидата в ЕС и реальную демократию».

По его словам, вторая альтернатива для грузинского народа – это «Национальное движение» и оппозиционные партии, «которые примыкают к этой партии». «Их целью было открыть здесь второй фронт, их целью была украинизация, уничтожение страны», – заявил Гарибашвили, добавив, что «Грузинская мечта» не допустит этого.

Вопрос относительно президента Саломе Зурабишвили – Гарибашвили раскритиковал президента Саломе Зурабишвили и назвал ее «предательницей» и оппозиционной силой. По его словам, Зурабишвили, «женщина, выросшая в Европе», неоднократно нарушала Конституцию и продолжает это делать. Он отметил, что рейтинг Зурабишвили составлял «всего 1%» (до президентства), а «г-н Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» привели его на пост президента».

Постановления правительства – на вопрос, почему постановления правительства не публиковались во время его премьерства, Гарибашвили ответил: «я не принимал ни одного незаконного решения, все решения полностью соответствовали закону, и я не принял ни одного решения, которое было бы против интересов нашей страны и нашего народа». Он добавил, что всякий раз, когда кто-либо запрашивал информацию, правительство предоставляло доступ к постановлениям. «Обязательств по этому поводу не существовало… это не обязательное правило», – сказал он, отметив, что это была установленная властями практика. Затем он риторически спросил журналистов: «вы думаете, что все прозрачно» в США и европейских странах?

Ираклий Гарибашвили подал в отставку с должности премьер-министра 29 января. Вместо него был представлен Ираклий Кобахидзе, лидер партии «Грузинская мечта». После голосования на пленарном заседании Парламента, где были официально назначены все министры, включая премьер-министра, Парламент выразил доверие новому правительству Грузии.

