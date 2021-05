Губернатор региона Самегрело – Земо Сванети подал в отставку

Государственный поверенный (губернатор) в регионе Самегрело – Земо Сванети Малхаз Тория сегодня ушел в отставку, проработав на этой должности около четырех месяцев. Тория не стал говорить о причинах своего ухода.

По сообщениям СМИ, он присоединится к новообразованной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Малхаз Тория был назначен на этот пост в феврале этого года. До этого, с августа 2020 года, он исполнял обязанности государственного поверенного. С 6 апреля того же года занимал должность первого заместителя государственного поверенного.

До ухода в отставку Малхаза Тория в мае свои должности покинули еще несколько представителей правящей команды, которые считались членами команды Георгия Гахария. Среди них был мэр Зугдидского муниципалитета и заместители мэра Горийского муниципалитета.

