Бывший государственный поверенный в Самегрело-Земо Сванети Малхаз Тория, фото: gov.ge
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Губернатор региона Самегрело – Земо Сванети подал в отставку

31/05/2021 - 13:28
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Государственный поверенный (губернатор) в регионе Самегрело – Земо Сванети Малхаз Тория сегодня ушел в отставку, проработав на этой должности около четырех месяцев. Тория не стал говорить о причинах своего ухода.

По сообщениям СМИ, он присоединится к новообразованной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Малхаз Тория был назначен на этот пост в феврале этого года. До этого, с августа 2020 года, он исполнял обязанности государственного поверенного. С 6 апреля того же года занимал должность первого заместителя государственного поверенного.

До ухода в отставку Малхаза Тория в мае свои должности покинули еще несколько представителей правящей команды, которые считались членами команды Георгия Гахария. Среди них был мэр Зугдидского муниципалитета и заместители мэра Горийского муниципалитета.

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31/05/2021 - 13:28
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