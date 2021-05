Мэр Зугдиди подал в отставку

Мэр Зугдиди Георгий (Гега) Шенгелия объявил сегодня о своей отставке. Причиной своего решения он назвал «возникшую политическую ситуацию». Шенгелия предположительно имел в виду свою связь с бывшим премьер-министром Георгием Гахария.

Примерно за неделю до заявления, 11 мая, Грузинскую мечту и свои должности также покинули заместители мэра города Гори Паата Иванишвили и Эрасти Элаиджарашвили. Причиной своей отставки они назвали давление со стороны мэра г. Гори Константина Тавзарашвили из-за связей с политической командой Георгия Гахария. Позже в отставку ушел также заместитель мэра г. Хашури Зураб Росебашвили, который также сказал, что и.о. мэра Хашури Звиад Курдадзе вынудил его подать в отставку.

Шенгелия был мэром Зугдиди с 2019 года.

