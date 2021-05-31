Премьер-министр назначил новых поверенных в Самегрело-Земо Сванети и Шида Картли
Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили от 31 мая, новым государственным поверенным (губернатором) в регион Самегрело-Земо Сванети назначен Георгий Гугучия, который сменит ушедшего в отставку Малхаза Тория, а новым губернаторомв регионе Шида Картли будет Валериан Мчедлидзе, который сменит Мамуку Сагареишвили.
Малхаз Тория и Мамука Сагареишвили были назначены губернаторами бывшим премьер-министром Георгием Гахария. По сообщениям СМИ, Тория присоединится к новой партии Гахария.
По словам Ираклия Гарибашвили, новоназначенный губернатор Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия является специалистом в области международного права и в разное время работал в министерствах внутренних дел и финансов, а также в Службе государственной безопасности.
Новый государственный поверенный в регионе Шида Картли Валериан Мчедлидзе с 2018 года до этого времени был председателем ЮЛПП Агентства охраняемых территорий Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. До того он возглавлял Департамент мелиорации и управления землей.
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