Премьер-министр назначил новых поверенных в Самегрело-Земо Сванети и Шида Картли

Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили от 31 мая, новым государственным поверенным (губернатором) в регион Самегрело-Земо Сванети назначен Георгий Гугучия, который сменит ушедшего в отставку Малхаза Тория, а новым губернаторомв регионе Шида Картли будет Валериан Мчедлидзе, который сменит Мамуку Сагареишвили.

Малхаз Тория и Мамука Сагареишвили были назначены губернаторами бывшим премьер-министром Георгием Гахария. По сообщениям СМИ, Тория присоединится к новой партии Гахария.

По словам Ираклия Гарибашвили, новоназначенный губернатор Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия является специалистом в области международного права и в разное время работал в министерствах внутренних дел и финансов, а также в Службе государственной безопасности.

Новый государственный поверенный в регионе Шида Картли Валериан Мчедлидзе с 2018 года до этого времени был председателем ЮЛПП Агентства охраняемых территорий Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. До того он возглавлял Департамент мелиорации и управления землей.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)