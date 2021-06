Премьер-министр представил депутатам годовой доклад и очерк 10-летнего плана действий

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 июня представил Парламенту доклад правительства о деятельности за прошедший год и очерк 10-летнего плана действий по дальнейшему развитию страны.

Следует отметить, что Ираклий Гарибашвили занял пост премьер-министра 22 февраля этого года после того, как Георгий Гахария ушел в отставку из-за разногласий внутри правящей команды по вопросу задержания председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

Экономическое развитие, постпандемическое оздоровление и вакцинация

Ираклий Гарибашвили отметил, что в прошлом году из-за пандемии экономика страны сократилась на 6,2%, а государство привлекло от международных институтов финансирование в размере 2,1 миллиарда долларов для продолжения инфраструктурных проектов и сельскохозяйственных работ, а также для поддержки местного производства и занятости.

В частности, по словам главы правительства, расходы на здравоохранение составили 900 миллионов лари, 3 миллиарда лари было выделено на поддержку бизнеса, а 1,3 миллиарда лари — на меры социальной защиты граждан.

Говоря о масштабных инфраструктурных проектах, Ираклий Гарибашвили отметил, что около 82% строительных работ по проекту ЖД Баку-Тбилиси-Карс завершены и перевозки уже проходят в пилотном режиме. «Строительство морского терминала в Поти находится в активной фазе, глубоководный порт Анаклия остается приоритетом», — добавил он.

Отметив, что государство уже выделило 500 миллионов лари на первую фазу государственной программы — «Обновленные регионы», Ираклий Гарибашвили добавил, что «активно проходит газификация и водоснабжение регионов». «Более 8 300 инфраструктурных проектов были отобраны для финансирования в прошлом году и в этом году в рамках Программы поддержки села», — сказал премьер.

Говоря о процессе вакцинации, Ираклий Гарибашвили отметил, что до конца года в страну поступит 4 миллиона доз вакцины против Ковид-19. «(Этого) будет вполне достаточно, чтобы вакцинировать 60 процентов населения, как и планировалось», — подчеркнул он.

Евроатлантическая интеграция, оккупация, Нагорный Карабах

Говоря о внешней политике, Ираклий Гарибашвили отметил, что «полная интеграция Грузии в ЕС и евроатлантическое пространство» по-прежнему является «нашей главной целью», и подчеркнул, что «в 2024 году мы официально подадим заявку на членство в ЕС».

Премьер-министр отметил, что «законодательные акты, одобренные Конгрессом (США) в конце 2020 года» и «Акт о поддержке Грузии», инициированный конгрессменами, «увеличение финансирования» являются «подтверждением неизменной поддержки Грузии со стороны США».

Отметив, что «Грузия сегодня по всем параметрам готова стать членом НАТО», премьер-министр добавил, что «наши военные в миссиях НАТО в Афганистане показали миру, на что способна наша страна».

«На международном уровне все более усиливается поддержка против оккупации, а также политика непризнания, мы работаем очень эффективно. Мы работаем над тем, чтобы виновные в посягательстве на жизнь наших граждан были наказаны, были освобождены незаконно задержанные, в том числе Заза Гахеладзе и Ираклий Бебуа», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр также обратил внимание на договоренность, достигнутую между Азербайджаном и Арменией с участием Грузии и США, в результате которой азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта. Заявив, что «война в Нагорном Карабахе создала значительные трудности для всего региона», премьер-министр Грузии добавил, что «мир и стабильность в соседних странах имеют существенное значение для Грузии».

Предварительная версия 10-летнего плана развития

Несмотря на то, что 10-летний план будущего развития страны должен был быть обнародован не позднее 31 мая, премьер-министр сегодня представил депутатам лишь основные направления предварительной версии плана.

По словам премьер-министра, в планы правительства на ближайшие 10 лет, среди прочего, входят:

Обеспечить работой 100 000 граждан только в МСП и повысить производительность на 50%;

Создание дополнительных 30 000 новых рабочих мест в результате реформы добычи природных ресурсов;

К 45 странам, с которыми у Грузии действует режим свободной торговли, добавить 11 стран;

Потратить более 31 миллиарда лари на инфраструктурные проекты;

Финансирование 1 300 новых предприятий и 400 гостиниц на сумму 6 миллиардов лари;

Увеличить ВВП на душу населения до 10 000 долларов и снизить уровень безработицы до 9%;

Субсидирование ипотеки многодетных семей, а также тех семей, у которых родится ребенок;

Круглосуточное водоснабжение всех городов к 2025 году, а к 2030 году полный доступ к лицензионному и качественному водоснабжению для всего населения страны;

Помощь более 2 000 компаниям в выходе на экспорт;

Увеличить экспорт до 5 миллиардов долларов США;

Увеличить количество туристов до 13 миллионов, в результате чего доход от туризма достигнет до 6,5 миллиардов долларов США;

Увеличить бюджет общего образования до 2,3 миллиарда лари и бюджет науки до 2,1 миллиарда лари;

Постепенное повышение заработной платы учителей до 2 200 лари;

Развитие противотанковых возможностей, возможностей ПВО, артиллерии, разведки и наблюдения, инженерных возможностей.

