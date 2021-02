В оккупированном Цхинвали гражданин Грузии приговорен к 12,6 годам лишения свободы

Как сообщает Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля, т.н. «суд» оккупированного Цхинвали незаконно приговорил гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Заза Гахеладзе, житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета, в июле прошлого года сперва был ранен оккупационными силами в ногу у линии оккупации Цхинвальского региона, а затем задержан и переведен в изолятор Цхинвали.

Согласно сообщениям, гражданин Грузии был осужден по статьям 317 и 322 УК Российской Федерации, которые касаются «покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «незаконного пересечения границы».

«Незаконное решение т.н. суда оккупированного Цхинвали еще раз продемонстрировало антигуманную и преступную сущность сопровождающих оккупацию процессов, вся ответственность за которые лежит на Российской Федерации как силе, осуществляющей эффективный контроль над оккупированными территориями», – говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

По заявлению ведомства, с момента задержания Гахеладзе власти Грузии использовали все доступные механизмы, и «этот вопрос является важным компонентом международной повестки дня».

«Совместными усилиями, делается все, чтобы вернуть в свою семью Зазу Гахеладзе, который содержится в незаконном заключении», – заявляет СГБ Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии выразило «крайнюю озабоченность» «провокационным решением российского оккупационного режима в Цхинвале».

По оценке МИД Грузии, это является выражением «деструктивных планов» Российской Федерации по дестабилизации в Грузии, «несмотря на то, что Москва продолжает делать декларативные заявления о диалоге и желании сотрудничества».

В министерстве заявили, что оставление Гахеладзе «в незаконном заключении» было «особенно возмутительно» на фоне решения ЕСПЧ от 21 января, согласно которому, «Россия, как сила, осуществляющая эффективный контроль, несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на местах».

«Мы призываем международное сообщество дать должную оценку очередной провокации российского оккупационного режима и принять эффективные меры для немедленного освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии», – говорится в заявлении МИД Грузии.

