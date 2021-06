НПО: Здоровье задержанного в оккупированной Абхазии Ираклия Бебуа в опасности

Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» и «Права Грузия» в опубликованном 22 июня совместным заявлении отметили, что здоровье гражданина Грузии Ираклия Бебуа, задержанного в оккупированной Абхазии, находится под угрозой, и призвала власти Грузии принять «все дипломатические и политические меры», чтобы перевести его на контролируемую Тбилиси территорию.

Неправительственные организации на основании информации, полученной от семьи Бебуа, заявили, что, несмотря на тяжелое состояние его здоровья, ему не проводили медицинского обследования даже спустя 8 месяцев после задержания, «что может поставить под угрозу его жизнь».

По заявлению правозащитников, из-за «иллюзорных обещаний» различных государственных структур и лиц , Бебуа и его семья лишились возможности обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой о применении временной меры, которая «позволила бы ему немедленно защитить свои права и безопасность».

По их словам, несмотря на отсутствие контроля над оккупированными территориями, у государства есть позитивные обязательства по проведению эффективной политики в области прав человека и безопасности в конфликтных регионах, что «к сожалению… не получило должного институционального оформления и не прописано».

«(В результате) усилия государства по-прежнему остаются фрагмантарными и слабыми», — заявили правозащитники.

Ираклий Бебуа, этнический грузин, житель оккупированного Гальского района, был задержан 30 сентября за сожжение баннера в цветах абхазского флага, вывешенного перед зданием местного самоуправления. В этот день в оккупированном регионе отмечали «День победы и независимости». Его действия вызвали возмущение пользователей социальных сетей в оккупированной Абхазии. Некоторые требовали выдворить Бебуа из региона, другие же требовали смертной казни. 8 декабря прошлого года Бебуа приговорили к 9 годам лишения свободы.

