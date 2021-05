Грузия приступила к выводу войск из Афганистана

Министерство обороны Грузии сообщило 21 мая, что сборная рота 3-й пехотной бригады Западного командования является первым подразделением, вернувшимся на родину из Исламской Республики Афганистан.

Грузинский контингент выполнял под эгидой НАТО «Миссию твердой поддержки» под немецким командованием в Мазари-Шарифе на базе Мармал.

Возвращение грузинских военных из международной миссии празднично отметили в Вазиани (недалеко от Тбилиси) на территории 4-й механизированной бригады. В мероприятии приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

«Мы гордимся, что Грузия вносила значительный вклад в обеспечение мира во всем мире в рамках международных миссий», – сказал министр Бурчуладзе, подчеркнув, что страна «продолжает свои усилия во всех существующих форматах».

Союзники по НАТО в апреле 2021 года приняли решение о выведении своих войск из Афганистана, которые служат там в рамках Миссии твердой поддержки. Войска будут полностью выведены из Афганистана в ближайшие несколько месяцев.

Грузия участвует в миротворческой миссии под руководством НАТО в Афганистане с 2004 года в рамках различных ротаций. До вывода воинских частей в Афганистане находилось 860 грузинских военнослужащих, а всего в международных миссиях в Афганистане участвовало более 20 тысяч грузинских военнослужащих.

