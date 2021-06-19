Келли Дегнан «крайне разочарована» выдвижением судей
Посол США в Грузии Келли Дегнан на мероприятии, посвященному Всемирному дню беженцев, ответила на вопрос о назначении судей Высшим советом юстиции и выдвижении кандидатов в судьи Верховного суда в Парламент.
Посол отметила, что он «крайне разочарована» выдвижением кандидатов в судьи Высшим советом юстиции, и подчеркнула, что это противоречит духу соглашения, достигнутого между правящей партией и оппозицией 19 апреля. Отметив, что Соединенные Штаты оказывают Грузии помощь в проведении судебной реформы в течение 25 лет, посол США сказала, что политическое соглашение предоставило «прекрасную возможность» устранить некоторые недостатки.
Поскольку 9 кандидатов, выдвинутых Высшим советом в Парламент, теперь должны быть утверждены депутатами, посол выразила надежду, что этого не произойдет. «Если этот процесс будет осуществлен, я думаю, это вызовет вопросы о выполнении обязательств по соглашению от 19 апреля», — добавила посол.
Примечательно, что на фоне критики со стороны международного сообщества и протестов местного гражданского сектора недавно были избраны 4 члена Высшего совета юстиции.
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