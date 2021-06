Депутаты от «ЕНД – Сила в Единстве» создали фракцию в Парламенте

После принятия решения о присоединении к деятельности законодательного органа депутаты от блока «ЕНД – Сила в единстве» 7 июня сформировали крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте – «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция – Сила в единстве».

По сообщению пресс-службы Парламента, фракцию из 32 человек возглавит депутат Национального движения Хатиа Деканоидзе, а ее заместителями будут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели, а также член избирательного блока «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе (Государство ради народа).

К фракции не присоединилась уже бывший член Республиканской партии Тамар Кордзая, которая вошла в Парламент по списку «ЕНД – Сила в единстве». Кордзая покинула республиканцев 3 июня и продолжит законодательную деятельность в качестве независимого депутата.

После семимесячного бойкота ЕНД решило войти в Парламент 30 мая, но не подписала Соглашение от 19 апреля между правящей партией и оппозицией, достигнутое при посредничестве ЕС.

На парламентских выборах 31 октября ЕНД получило в общей сложности 36 мандатов. Однако два депутата – бывший председатель партии Григол Вашадзе и Саломе Самадашвили – покинули ЕНД и продолжают законодательную работу в качестве независимых депутатов. Первый из них стал членом фракции «Группа реформ Шарля Мишеля», а вторая вступила в фракцию «Партнерство за Грузию». Член Республиканской партии Хатуна Самнидзе, которая вошла в Парламент также по списку ЕНД – Сила в единстве, также присоединилась к фракции «Группа реформ Шарля Мишеля Мишеля».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)