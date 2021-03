Элене Хоштария основала новое политическое движение

Одна из бывших лидеров оппозиционной Европейской Грузии Элене Хоштария, которая покинула партию в декабре 2020 года, основала новое политическое движение под названием «Дроа» («Пора!»), целью которого является «разоблачение коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов, воров, членов кланов, непотизма, связей с Россия и всякой несправедливости».

В видеообращении, опубликованном 7 марта, Хоштария сказала, что мы «шаг за шагом теряем» государственные институты, и подчеркнул, что суд, прокуратура, полиция и Служба госбезопасности заняты исполнением политических заказов. Она также акцентировала внимание на социально-экономических проблемах, стоящих перед населением.

«Величайшее зло – это отчаяние», – сказала Хоштария, добавив, что «государственная пропаганда постоянно пытается убедить нас, что коррупция, лишения, бесперспективность и оккупация – это наше естественное состояние и судьба». Отметив, что это не так, она также пояснила, что существующую реальность должна измениться совместными усилиями, последовательностью и четким планом.

В интервью Радио Свобода Элене Хоштария заявила, что новое движение будет сотрудничать со многими организациями, которые «не хотят партийной политики».

Элене Хоштария покинула Европейскую Грузию в декабре прошлого года после того, как партия набрала 3,79% голосов на октябрьских парламентских выборах и заняла третье место после Грузинской мечты и Единого национального движения. На этих же выборах она также баллотировалась как мажоритарный кандидат в Вакийском одномандантом округе, где она получила 35,55% голосов в первом туре. Хоштария, как и другие кандидаты от оппозиции, отказалась участвовать во втором туре выборов.

Элене Хоштария все же попала в Парламент по партийному списку Европейской Грузии, но она присоединилась к общему бойкоту оппозиции и отказалась от депутатского мандата.

В 2016-2020 годах Элене Хоштария была депутатом Парламента. В 2017 году она также баллотировалась на пост мэра столицы от имени Европейской Грузии, где она заняла четвертое место с 7,11% голосов. На парламентских выборах 2016 года Элене Хоштария возглавила партийный список Единого национального движения. Она покинула партию в январе 2017 года и вместе с другими сокомандниками основала Европейскую Грузию.

Ранее, в 2007-2012 годах, Хоштария была первым заместителем государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

