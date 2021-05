Национальное движение проходит в Парламент, Соглашение от 19 апреля не подписывает

Единое национальное движение заявило на брифинге после заседания Политсовета 30 мая, что партия прекращает свой семимесячный бойкот и войдет в Парламент.

Председатель партии Ника Мелия заявил, что на данный момент Единое национальное движение приняло «самое правильное решение», которое не оставит «зону комфорта» «олигарху» Бидзине Иванишвили. Причиной принятого решения лидер партии также назвал экономические проблемы, стоящие перед страной, и пообещал бороться «на всех уровнях».

Несмотря на подключение к парламентской деятельности, ЕНД не подпишет Соглашение от 19 апреля между правящей командой и оппозицией, которое было достигнуто при посредничестве ЕС.

Продолжение следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)