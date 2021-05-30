UNM Chair Nika Melia announcing decision to enter Parliament, May 30, 2021. Photo: screengrab Mtavari Arkhi TV
Новости

Национальное движение проходит в Парламент, Соглашение от 19 апреля не подписывает

30/05/2021 - 21:12
5 Less than a minute

Единое национальное движение заявило на брифинге после заседания Политсовета 30 мая, что партия прекращает свой семимесячный бойкот и войдет в Парламент.

Председатель партии Ника Мелия заявил, что на данный момент Единое национальное движение приняло «самое правильное решение», которое не оставит «зону комфорта» «олигарху» Бидзине Иванишвили. Причиной принятого решения лидер партии также назвал экономические проблемы, стоящие перед страной, и пообещал бороться «на всех уровнях».

Несмотря на подключение к парламентской деятельности, ЕНД не подпишет Соглашение от 19 апреля между правящей командой и оппозицией, которое было достигнуто при посредничестве ЕС.

Продолжение следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

30/05/2021 - 21:12
5 Less than a minute

მსგავსი/Related

COVID-19 – Все новости Грузии: Выявлено 723 новых случая заражения, 1 407 выздоровели, 18 умерли

30/05/2021 - 11:15

Георгий Гахария основал новую политическую партию

29/05/2021 - 20:38

Американские сенаторы посетят Грузию

28/05/2021 - 20:22

На фоне небольших стычек полиция задержала 8 участников акции против Намахванской ГЭС

28/05/2021 - 18:04
Back to top button