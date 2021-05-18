Тариел Накаидзе покидает Европейскую Грузию и проходит в Парламент, 18 мая, 2021 г. Фото: скриншот из видео ТВ «Формула»
Новости

Еще один представитель Европейской Грузии покинул партию и проходит в Парламент

18/05/2021 - 21:31
17 1 minute read

Пятый номер в партийном списке «Европейской Грузия» Тариел Накаидзе покинул партию сегодня и объявил, что проходит в Парламент. Решение Накаидзе последовало за решением Политического совета Европейской Грузии о продлении бойкота Парламента.

Тариел Накаидзе отметил, что на данный момент он приступит к работе в Парламенте в статусе независимого депутата, но не исключил, что присоединится к какой-либо фракции, если это станет необходимым для лучшего выполнения своих обязанностей перед обществом.

Председатель Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что политсовет «почти единогласно» решил, что партия «не должна участвовать в работе политически нелегитимного Парламента», в отличие от тех оппозиционных партий, которые после подписания Соглашения от 19 апреля подключились к парламентской деятельности.

Вместе с Давидом Бакрадзе, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани Тариел Накаидзе является четвертым депутатом из списка «Европейской Грузии», который воспользовался депутатским мандатом и прошел в Парламент. Похоже, что Европейская Грузия осталась без мест в Парламенте, поскольку Элене Хоштария, которая также получила депутатский мандат по списку этой партии, покинула Европейскую Грузию в декабре 2020 года и не планирует подключаться к законодательной деятельности.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
18/05/2021 - 21:31
17 1 minute read

მსგავსი/Related

Правящая партия и оппозиция согласовали проект поправок к избирательному законодательству

18/05/2021 - 17:32

Председатель Парламента Грузии находится с визитом в Брюсселе

18/05/2021 - 17:17

Грузинские политики о правах ЛГБТК лиц в стране

17/05/2021 - 23:16

Сформирована первая оппозиционная парламентская фракция

13/05/2021 - 15:45
Back to top button