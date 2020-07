«Стратегия Агмашенебели» провела официальный съезд

Новая политическая платформа «Стратегия Агмашенебели» провела сегодня официальный съезд и объявила открытой избирательную кампанию. Новое политическое объединение 27 июля основали лидеры партий «Новая Грузия» и «Закон и правосудие» Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани.

На презентации новой политической платформы, которая длилась около полутора часов, лидеры объединения обратились к собравшимся и ознакомили их со своим планом «развития страны» после победы на парламентских выборах.

Выступая на съезде, Георгий Вашадзе подверг критике 8 лет правления Грузинской мечты и сказал, что действующая власть привела страну к катастрофическим результатам, что, по его мнению, «требует строгой оценки и немедленных быстрых действий».

По его словам, Грузинская мечта не выполнила ни одного из своих обещаний, а вместо этого «исполнила (собственные) мечты за счет обнищания народа». Вашадзе также пояснил, что Грузинская мечта по-прежнему пытается прийти к власти с «ложными обещаниями, запугиванием и подкупом».

Затем он рассказал об основных приоритетах нового политического объединения, сказав, что их основной целью будет «решение тяжелейших проблем», созданных партией «разрушенных мечтаний».

Георгий Вашадзе также озвучил 5 основных обещаний, которые в случае победы на выборах планирует платформа «Стратегия Агмашенебели». По его утверждению:

В течение 4 лет в стране будет создано до 300 000 рабочих мест;

С 2021 года проценты по всем банковским кредитам сократятся вдвое;

В декабре 2020 года со всех пенсионеров полностью спишут проценты высоких кредитов;

С 2021 года лекарства в Грузии подешевеют как минимум на 30%;

С 1 января 2021 года все бизнесы с оборотом менее одного миллиона лари будут освобождены от уплаты НДС.

С критики правления Грузинской мечты начала свое выступление другой лидер нового политического объединения Тако Чарквиани, которая заявила, что «за последние восемь лет государственные институты рухнули нам на голову».

Она также пояснила, что основным приоритетом нового объединения будет строительство страны, сильной с государственной и экономической точки зрения, а также подкрепленной законом и справедливостью. По словам Чарквиани, новый политический центр попытается донести до избирательных урн голоса тех граждан, которые больше не хотят участвовать в «поляризованных выборах».

Она также похвалила своего нового партнера по команде и подчеркнула, другого такого «практика, реформатора», как Георгий Вашадзе, она не видит в Грузии. Поэтому в случае победы оппозиционного крыла на парламентских выборах новое политическое объединение рассматривает кандидатуру Георгия Вашадзе на пост премьер-министра.

До этого Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани были членами оппозиционного объединения «Сила в единстве». Оппозиционная коалиция была сформирована в преддверии президентских выборов 2018 года с целью поддержки единого оппозиционного кандидата в президенты. В тоге кандидат в президенты от объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе, проиграл во втором туре президентских выборов 2018 года кандидату, которого поддерживала правящая команда Грузинской мечты — Саломе Зурабишвили.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)