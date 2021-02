С завтрашнего дня правительство приступит к ослаблению ограничений

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после заседания Координационного совета 24 февраля, что введенные в стране ограничения с завтрашнего дня будут постепенно ослаблены, но комендантский час останется в силе.

После пости трехмесячных запретов 25 февраля возобновится междугороднее транспортное сообщение, на горных курортах откроются гостиницы, а с 8 марта будут запущены канатные дороги.

С 1 марта в Батуми, а с 8 марта – по всей Грузии рестораны смогут принимать гостей также и в закрытых пространствах. Ограничения, введенные на выходные дни, остаются в силе. Все виды торговых объектов также будут иметь право работать с 8 марта включая выходные.

Кроме того, после трехмесячного закрытия 1 марта откроются частные и государственные дошкольные учреждения, музеи и библиотеки.

С 1 марта возобновятся лабораторные работы в профессиональных и высших учебных заведениях, а также появится возможность проводить экзамены не в дистанционном режиме. С 15 марта – возобновится учебный процесс в аудиториях.

Также после трехмесячного ограничения с 15 марта откроются спортивные залы; в театрах, спортивных клубах и ансамблях возобновятся репетиции/занятия. Они вернутся в полноценный режим работы с 1 апреля.

Двухмесячные строгие ограничения по всей стране вступили в силу 28 ноября 2020 года. Тогда правительство пообещало постепенно ослаблять введенные ограничения. Однако 22 января правительство решило снять ограничения только частично. В очередной раз с 8 февраля была снята еще одна часть ограничений.

Все ограничения в стране, включая комендантский час, должны были быть сняты сначала 1 февраля, но потом сроки перенесли до 1 марта.

