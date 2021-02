С 8 февраля будет снята часть ограничений в Грузии

По решению правительства Грузии, работа муниципального транспорта в Тбилиси, Кутаиси и Рустави будет возобновлена ​​8 февраля вместо 1 марта, кром того, а откроются рынки на неделю ранее до запланированного срока.

При этом с 15 февраля ученики школ вернутся в свои классы в вышеупомянутых городах, а после Аджарии объекты питания смогут возобновить работу в отрытых пространствах по всей Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил перед началом заседания правительства сегодня, что возможность для вышеуказанного предоставляет показатель положительности распространения вируса, и добавил, что ограничения в субботу и воскресенье останутся в силе.

Помимо смягчения ограничений, он также подчеркнул важность ужесточения правил и отметил, что в случае повторного нарушения правил ношения маски штраф будет увеличен вдвое (40 лари).

Премьер-министр также подчеркнул, что любая компания, которая нарушит правила, наряду со штрафом, больше не сможет пользоваться помощью и субсидиями со стороны государства и в будущем не сможет участвовать ни в каких программах государственной поддержки.

Тем самым премьер-министр предположительно откликнулся на акцию протеста, запланированную владельцами ресторанов. Рестораторы объявили о своеобразном «неповиновении» и заявили, что, несмотря на ограничения, они возобновят работу 6 февраля самовольно.

Сегодня же директор Гастрономической ассоциации Грузии Леван Кокиашвили заявил, что сегодняшнее решение правительства является «первым шагом» к выходу «из кризиса сектора гостеприимства». По его словам, сегодня представители отрасли соберутся, чтобы обсудить планы на будущее.

Двухмесячные строгие ограничения в масштабах всей страны вступили в силу 28 ноября прошлого года. Тогда правительство обещало постепенно ослабить ограничения. 1 февраля все ограничения, включая комендантский час, должны были быть сняты. Однако 22 января власти решили ослабить только часть ограничений, а снятие остальной части отложили до 1 марта.

За этим решением правительства последовал протест со стороны общественности и представителей бизнес-сектора по всей стране.

