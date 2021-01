Правительство Грузии отложило снятие ограничений в стране до 1 февраля

По решению Межведомственного координационного совета, снятие ограничений, введенных по всей стране, отложено до 1 февраля.

На брифинге 11 января министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава в качестве причин этого решения назвала необходимость нормализации статистики инфицирования и некоторые признаки третьей волны пандемии в Европе.

По словам Турнава, правительство использует время, оставшееся до февраля, для отношений с бизнесом, «чтобы подготовиться к безопасному открытию». Она также выразила надежду, что этот процесс начнется 1 февраля.

Строгие ограничения по всей стране были введены правительством 28 ноября на двухмесячный срок. Тогда премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в период с 24 декабря по 2 января введенные ограничения будут в большей степени. Однако ограничения в этом отрезке времени были сняты лишь частично. Также по первоначальному плану в период с 16 по 31 января должна была быть запущена работа муниципального и междугороднего транспорта (кроме субботы и воскресенья), торговых объектов, а также открытых и закрытых рынков (кроме субботы и воскресенья).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)