Правительство Грузии представило план двухмесячных ограничений в 8 крупных городах

Согласно постановлению правительства Грузии, с 28 ноября по 31 января 2021 года в 8 крупных городах страны — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти и Телави, а также на горнолыжных курортах — Бакуриани, Гудаури, Местиа и Годердзи будут задействованы двухмесячные строгие карантинные меры. План ограничений 26 ноября представил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По состоянию на 26 ноября количество подтвержденных случаев заражения Ковид-19 в стране увеличилось на 3 801 до 118 690, а количество активных случаев составляет 18 759.

По словам Георгия Гахария, согласно решению правительства с 28 ноября до 24 декабря:

Все виды рынков будут работать удаленно;

Торговые объекты всех типов будут работать удаленно;

Муниципальный и междугородний транспорт будет приостановлен;

На легковые автомобили (в том числе, на такси) ограничения не распространяются;

Школы, профессиональные училища и вузы (кроме медицинских образовательных прорамм) полностью переходят на дистанционный режим обучения;

Частные и публичные детские сады приостанавливают работу;

Ограничивается работа фитнес-залов и плавательных бассейнов;

Продолжат работу аграрные рынки, продуктовые магазины, зоомагазины, магазины средств гигиены, аптеки, банки;

Продолжат работу промышленных предприятия всех видов, строительство всех типов и системные организации всех типов, такие, как водоснабжение, поставка электричества, газоснабжение;

Продолжат работу салоны красоты.

В течение двух месяцев в масштабах страны будет ограничено передвижение с 21:00 до 05:00. В то же время, в течение двух месяцев рестораны будут полностью переведены на службу доставки.

По словам премьер-министра, в связи с новогодними праздниками, с 24 декабря по 2 января, в указанных 8 городах будут сняты всевозможные ограничения, кроме ограничения на передвижение, которое будет снято только в канун Нового года и Рождества.

В период с 3 по 15 января по всей стране будут объявлены выходные дни, не будут работать государственные и частные учреждения, за исключением банков и объектов и служб, имеющих стратегическое значение.

По решению правительства, в период с 16 по 31 января ограничения будут ослабевать в большой степени. В частности, возобновится работа муниципального и междугороднего транспорта (кроме субботы и воскресенья); Работа торговых объектов и открытых и закрытых рынков (кроме субботы и воскресенья).

Все ограничения будут сняты с 1 февраля 2021 года.

Пакет помощи для граждан и бизнеса

Премьер-министр Георгий Гахария также рассказал о помощи, которую правительство окажет гражданам и бизнес-сектору в условиях нынешнего кризиса. По его словам, все люди, которые потеряли работу в условиях этого кризиса и обратятся к государству, получат дополнительно помощь в размере 1 200 лари. Выдача помощи начнется с 1 января, и граждане будут получать по 200 лари в течение 6 месяцев.

Также государство поможет тем людям, которых конкретно затронут эти двухмесячные ограничения (работники рынков, торговых центров и т. д.), единовременным платежом в размере 300 лари.

При этом премьер-министр повторил, что с 1 ноября в течение 4 месяцев будут действовать льготы для граждан по оплате коммунальных услуг. Льготы распространятся на «каждую семью, у которая будет потреблять до 200 киловатт электроэнергии, а также 200 кубическихметров газа». Льготы также распространятся на выплаты за воду и уборку.

Кроме того, социально незащищенным семьям с рейтинговыми баллами от 65 000 до 100 000 будет оказана помощь государством в размере 100 лари в течение 6 месяцев. Кроме того, дополнительно семьи с баллами от 0 до 100 000, у которых есть 3 или более несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, будут получать от государства ежемесячную помощь в размере 100 лари в течение 6 месяцев. Также лица с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и резко выраженными формами получат от государства помощь в размере 100 лари в течение 6 месяцев.

«Отсрочка выдачи кредитов для тех объектов, на которые будут распространяться ограничения, будет принципиально важна для государства, и каждому индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, которые будут нуждаться в такой помощи, государство будет оказывать помощь», — сказал премьер.

