В Тбилиси в очередной раз опротестовали продление ограничений

Решение правительства продлить ограничения по Covid-19, включая комендантский час и запрет на общественный транспорт, до 1 марта, в очередной раз опротестовали в Тбилиси 26 января.

Представители различных отраслей, в том числе представители горнолыжного бизнес-сектора, активисты гражданского общества, представители оппозиционных политических партий и обычные граждане, снова собрались сегодня перед зданием Канцелярии правительства и потребовали от властей снятия ограничений. В случае, если их требования не будут выполнены, они пригрозили пикетированием административных зданий.

В Глдани (район Тбилиси) местные торговцы также провели акцию протеста с требованием снятия ограничений и открытия рынка. Они также пытались перекрыть проезжую часть улицы, но патрульная полиция не позволила им сделать это.

Участники акции протеста также протестовали против избирательного подхода правительства к торговым центрам. По решению правительства, они продолжат работу с 1 марта. Протестующие отметили, что риск распространения вируса в открытых торговых местах меньше, чем в закрытых торговых центрах.

«Фактически мы голодаем», – сказал один из протестующих, добавив, что он не смог выплатить свои финансовые обязательства на единовременную помощь со стороны правительства в размере 300 лари. Другой протестующий сказал, что хотел присутствовать сегодня на митинге перед Канцелярии правительства, но не смог этого сделать из-за отсутствия транспорта, а на такси не было денег.

Параллельно с акциями протеста сегодня за закрытыми дверьми члены правительства встретились с представителями частного сектора. Представители бизнеса после встречи заявили, что в настоящее время правительство не планирует пересматривать свое решение.

«Если показатель положительного результата (распространения вируса) превышает 4 процента, все разговоры о нормальном экономическом функционировании – это сплетни и не более того, или желания», – сказал премьер-министр Георгий Гахария сегодня на заседании правительства.

По состоянию на 26 января, в стране подтверждено 254 822 случая Covid-19. 244 446 инфицированных уже полностью выздоровели, 3 096 умерли.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)