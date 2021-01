Фоторепортаж: Акция протеста против продления ограничений

За решением правительства Грузии о продлении ограничений в связи с пандемией Ковид-19, включая запрет на работу муниципального транспорта и продление комендантского часа до 1 марта, 24 января в Тбилиси последовала акция протеста. К собравшимся у здания Канцелярии правительства гражданским активистам и рядовым гражданам присоединились также лидеры оппозиции, в том числе представитель Единого национального движения Хатиа Деканоидзе, представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки, лидер партии Гирчи – за большую свободу Зураб Джапаридзе, представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, один из основателей партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Участники акции дали властям 48 часов на удовлетворение их требований о снятии ограничений, в противном случае они пригрозили пикетированием административных зданий.

Фотограф Civil Georgia Гурам Мурадов отразил в фотографиях протест граждан.

Акция протеста против продления ограничений по Covid-19 перед зданием Канцелярии правительства, 24 января 2021 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Акция протеста против продления ограничений по Covid-19 перед зданием Канцелярии правительства, 24 января 2021 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Протестный плакат с надписью – «Верните детей в школу», фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Представитель партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки на акции протеста, фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Акция протеста против продления ограничений по Covid-19 перед зданием Канцелярии правительства, 24 января, 2021 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Акция протеста против продления ограничений по Covid-19 перед зданием Канцелярии правительства, 24 января, 2021 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Протестный баннер к надписью – «Может сделаете из нас соления и все на этом!», фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Ребенок с плакатом протеста в руке – «Я хочу в школу!!!». Сзади ребенка представитель партии «Лело» Пикрия Чихрадзе, фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе на акции протеста, Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

