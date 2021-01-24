Фоторепортаж: Акция протеста против продления ограничений
За решением правительства Грузии о продлении ограничений в связи с пандемией Ковид-19, включая запрет на работу муниципального транспорта и продление комендантского часа до 1 марта, 24 января в Тбилиси последовала акция протеста. К собравшимся у здания Канцелярии правительства гражданским активистам и рядовым гражданам присоединились также лидеры оппозиции, в том числе представитель Единого национального движения Хатиа Деканоидзе, представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки, лидер партии Гирчи – за большую свободу Зураб Джапаридзе, представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, один из основателей партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Участники акции дали властям 48 часов на удовлетворение их требований о снятии ограничений, в противном случае они пригрозили пикетированием административных зданий.
Фотограф Civil Georgia Гурам Мурадов отразил в фотографиях протест граждан.
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