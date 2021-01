Правительство Грузии представило план по снятию и продлению части ограничений

Первый вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили на брифинге 22 января представила план смягчения и продления некоторых ограничений в масштабах страны.

Согласно решению правительства, в трех крупных городах – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, движение муниципального транспорта, а также учебный процесс в школах возобновятся не раньше 1 марта. С 1 февраля здесь возобновят работу только магазины и торговые центры.

С 1 февраля возобновится движение муниципального транспорта, учебный процесс в школах, а также работа магазинов и торговых объектов – в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави.

С 1 февраля в Аджарии откроются открытые площадки объектов питания. Во всех остальных муниципалитетах – рестораны и объекты питания, в том числе отели – продолжат работу с услугой доставки.

Открытые и закрытые рынки во всех крупных городах откроются с 15 февраля.

До 1 марта сохраняется запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 и движение междугороднего транспорта. С 1 марта возобновится контактное обучение на месте для детей детсадовского возраста, а также для студентов профессиональных и высших учебных заведений.

Майя Цкитишвили также подчеркнула, что для предотвращения распространения вируса на фоне ослабления ограничений правительство разработало протокол тестирования для каждой сферы. В частности:

Все типы торговых объектов с более чем 30 сотрудниками, включая рынки, должны будут обеспечить тестирование не менее 20% сотрудников в течение двух недель;

Для объектов питания это требование коснется не менее 50% сотрудников;

Параллельно с открытием школ – государство обеспечит тестирование учителей раз в две недели.

«С сегодняшнего дня бизнес-предприятия смогут зарегистрироваться на специальном портале и по программе интенсивного тестирования, до 1 марта, при государственном финансировании, протестировать своих сотрудников в соответствии с протоколом», – сказала первый вице-премьер.

С 28 ноября по стране были задействованы строгие двухмесячные ограничения. Тогда премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в период с 24 декабря по 2 января введенные ограничения будут в основном сняты. Однако ограничения в этом отрезке времени были ослаблены лишь частично. По первоначальному плану постепенное ослабление ограничений также планировалось на период с 16 по 31 января. Последний раз правительство отложило этот процесс до 1 февраля.

По состоянию на 22 января, в стране подтверждено 251 974 случая Ковид-19 (без учета оккупированных территорий). Кроме того, 41 инфицированный гражданин был переведен на лечение из-за границы в Грузию. 238 737 инфицированных уже полностью выздоровели, 3 022 пациентов умерли.

