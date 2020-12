Элене Хоштария покинула партию Европейская Грузия

Представитель партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария покинула партию и планирует создать новую политическую платформу.

На брифинге в офисе партии 28 декабря Хоштария заявила журналистам, что решил начать самостоятельную политическую жизнь «на этой стадии политического цикла». Она также подчеркнула, что остается в оппозиционном объединении и не намерена проходить в Парламент.

«Мои политические позиции остаются абсолютно теми же, у меня просто новые планы по созданию новой платформы в политической жизни, новой политической силы, и я предоставлю подробную информацию общественности об этом», — сказала Хоштария.

Хоштария также отметила, что «в борьбе с режимом (Бидзины) Иванишвили важно как движение сопротивления – активизм, так и твердый, единый, скоординированный, принципиальный политический процесс», и она планирует продолжить борьбу в обоих направлениях.

Председатель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил журналистам, что партия знала о решении Хоштария давно и это не было сюрпризом для них. Он также подчеркнул, что «это никоим образом не является процессом оттока их Европейской Грузии, как некоторые хотят это представить».

Бакрадзе добавил, что «в партии нет никаких разногласий» и что Хоштария ушла из Европейской Грузии не из-за раскола. «Я хочу ответить на все такие грязные сплетни, что это не так», — подчеркнул Бакрадзе.

«Естественно, мы сожалеем, но это политика. Мы остаемся единомышленниками, соратниками и и служим одной цели», — добавил он.

Европейская Грузия, которая отделилась от Единого национального движения вскоре после парламентских выборов 2016 года, впервые баллотировалась на парламентских выборах 2020 года самостоятельно, получив 5 депутатских мандатов с 3,79% голосов. Как и другие оппозиционные партии, Европейская Грузия бойкотирует новый Парламент. Сама Элене Хоштария баллотировалась от оппозиции на выборах 31 октября по одномандатному округу Ваке (Тбилиси) и набрала 35,55% голосов в первом туре. Хоштария, как и другие мажоритарные кандидаты от оппозиции, отказалась баллотироваться во втором туре.

