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«Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» создают избирательное объединение
Оппозиционные партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» 6 сентября сделали официальное заявление о создании избирательного объединения. Согласно пресс-релизам, опубликованным обеими партиями, их объединяют общие принципы, в том числе:
- нулевое сотрудничество с российским режимом;
- четкое видение будущего;
- мотивация сменить советскую однопартийную систему современным коалиционным управлением западного типа.
Ранее, на состоявшемся 20 июля брифинге председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили сделал заявление о достижении предвыборного соглашения с лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе, цель которого, по его словам, «победить русскую партию Бидзины Иванишвили».
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