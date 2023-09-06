Source: 1TV.ge
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«Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» создают избирательное объединение

Civil.ge Send an email 06/09/2023 - 14:33
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Оппозиционные партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» 6 сентября сделали официальное заявление о создании избирательного объединения. Согласно пресс-релизам, опубликованным обеими партиями, их объединяют общие принципы, в том числе:

  • нулевое сотрудничество с российским режимом;
  • четкое видение будущего;
  • мотивация сменить советскую однопартийную систему современным коалиционным управлением западного типа.

Ранее, на состоявшемся 20 июля брифинге председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили сделал заявление о достижении предвыборного соглашения с лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе, цель которого, по его словам, «победить русскую партию Бидзины Иванишвили».

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Civil.ge Send an email 06/09/2023 - 14:33
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