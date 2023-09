«Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» создают избирательное объединение

Less than a minute

Оппозиционные партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» 6 сентября сделали официальное заявление о создании избирательного объединения. Согласно пресс-релизам, опубликованным обеими партиями, их объединяют общие принципы, в том числе:

нулевое сотрудничество с российским режимом;

четкое видение будущего;

мотивация сменить советскую однопартийную систему современным коалиционным управлением западного типа.

Ранее, на состоявшемся 20 июля брифинге председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили сделал заявление о достижении предвыборного соглашения с лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе, цель которого, по его словам, «победить русскую партию Бидзины Иванишвили».

