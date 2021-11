Лидер партии Дроа Элене Хоштария заявила, что прекращает 17-дневную голодовку после того, как министр юстиции Рати Брегадзе предложил также продолжающему голодовку бывшему президенту Михаила Саакашвили перевести его из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь города Гори.

Продолжение следует…

