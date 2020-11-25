НБГ продал 46,6 млн долларов США

Национальный банк Грузии продал 46 550 000 долларов США из 50 млн, вынесенных на валютный аукцион 25 ноября.

По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,3132 лари.

С 13 марта 2020 года до сегодняшнего дня НБГ продал на 24 аукционах всего 823 400 000 долларов США.

На данный момент официальная стоимость 1 доллара США составляет 3,3193 лари. По данным НБГ, 26 ноября 1 доллар США будет стоить 3,3138 лари.

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