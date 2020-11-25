Фото: Annie Sprat via Unsplash
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НБГ продал 46,6 млн долларов США

25/11/2020 - 18:31
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Национальный банк Грузии продал 46 550 000 долларов США из 50 млн, вынесенных на валютный аукцион 25 ноября.

По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,3132 лари.

С 13 марта 2020 года до сегодняшнего дня НБГ продал на 24 аукционах всего 823 400 000 долларов США.

На данный момент официальная стоимость 1 доллара США составляет 3,3193 лари. По данным НБГ, 26 ноября 1 доллар США будет стоить 3,3138 лари.

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25/11/2020 - 18:31
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