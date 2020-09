Национальный банк Грузии 16 сентября продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,1546 лари.

По данным Bloomberg, на данный момент стоимость 1 доллара составляет 3,1645 лари.

