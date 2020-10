НБГ продал 40 млн долларов США

Национальный банк Грузии на валютном аукционе 22 октября продал 40 миллионов долларов США.

По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2173 лари.

По данным НБГ, за последнюю одну неделю (15-22 октября) курс лари по отношению к доллару колебался в среднем в пределах 3,21-3,22 лари.

На данный момент 1 доллар стоит 3,2274 лари. Курс на 23 октября НБГ еще не установил.

