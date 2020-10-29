НБГ продал 40 млн долларов США

Национальный банк Грузии 29 октября продал 40 миллионов долларов США на валютном аукционе.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2334 лари.

В последнее время стоимость 1 доллара колеблется в пределах 3,21–3,23 лари.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,2345 лари, а на 30 октября его стоимость будет 3,2338 лари.

Для стабилизации курса лари НБГ продал за последний месяц в общей сложности 200 миллионов долларов США, и за последнюю неделю доллар вынесен на продажу на аукционе во второй раз.

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