НБГ продал 40 млн долларов США

Национальный банк Грузии 27 октября продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2237 лари.

По данным НБГ, за последнюю неделю (20-27 октября) курс лари к доллару колебался в среднем в пределах 3,2117-3,2285 лари.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,2285 лари. 28 октября 1 доллар будет стоить 3,2242 лари.

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