Фото: Annie Sprat via Unsplash
Новости

НБГ продал 40 млн долларов США

27/10/2020 - 18:30
21 Less than a minute

Национальный банк Грузии 27 октября продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2237 лари.

По данным НБГ, за последнюю неделю (20-27 октября) курс лари к доллару колебался в среднем в пределах 3,2117-3,2285 лари.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,2285 лари. 28 октября 1 доллар будет стоить 3,2242 лари.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
27/10/2020 - 18:30
21 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of НБГ продал 40 млн долларов США

НБГ продал 40 млн долларов США

22/10/2020 - 17:22
Photo of НБГ продал 30 миллионов долларов США

НБГ продал 30 миллионов долларов США

19/10/2020 - 17:20
Photo of НБГ продал 30 млн долларов США

НБГ продал 30 млн долларов США

09/10/2020 - 17:27
Photo of НБГ продал 20 миллионов долларов США

НБГ продал 20 миллионов долларов США

02/10/2020 - 19:25
Back to top button