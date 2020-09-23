НБГ продал 40 млн долларов США

Национальный банк Грузии 23 сентября продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2641 лари.

По данным Bloomberg, на данный момент стоимость 1 доллара США составляет 3,2600 лари.

За последние две недели национальная валюта Грузии обесценилась на 0,1645 пункта по отношению к доллару США. 8 сентября стоимость 1 доллара США составляла 3,0955 лари.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)