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НБГ продал 30 миллионов долларов США

19/10/2020 - 17:20
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19 октября Национальный банк Грузии продал 30 миллионов долларов США на валютном аукционе.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,21 лари.

По данным НБГ, за прошедшую неделю стоимость 1 доллара США в среднем колебалась в пределах 3,21-3,22 лари. На данный момент — 1 доллар стоит 3,2186 лари.

По информации НБГ, 20 октября 1 доллар будет стоить 3,2117 лари.

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19/10/2020 - 17:20
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