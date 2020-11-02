НБГ продал 60 млн долларов США

Национальный банк Грузии 2 ноября продал на валютном аукционе 60 миллионов долларов США.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2439 лари.

В последнее время стоимость 1 доллара колеблется в среднем от 3,19 до 3,22 лари.

Всего с начала октября НБГ продал 260 миллионов долларов США.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,2327 лари, 3 ноября будет стоить 3,2438 лари.

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