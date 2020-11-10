НБГ продал 37,2 млн долларов США

Национальный банк Грузии на аукционе 10 ноября продал 37,2 млн из 40 миллионов долларов США, вынесенных на продажу.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,3169 лари.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,3308 лари, 11 ноября он будет стоить 3,3186 лари.

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