НБГ продал 30 млн долларов США

На фоне обесценивания национальной валюты лари, Национальный банк Грузии 9 октября на валютном аукционе продал 30 млн долларов США.

По информации Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2168 лари.

После значительного снижения курса лари в сентябре национальная валюта 29 сентября начала укрепляться. В то время стоимость 1 доллара США составляла 3,3203 лари. По состоянию на 5 октября 1 доллар США можно было купить за 3,1975 лари. Со следующего дня лари снова продолжил падать. На сегодняшний день 1 доллар США стоит 3,2172 лари.

По данным НБГ, 10 октября 1 доллар США будет стоить 3,2233 лари.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)