Международный республиканский институт (МРИ) США опубликовал предвыборный доклад своей миссии по технической оценке выборов, в котором речь идет о насилии против журналистов, злоупотреблении административными ресурсами, ограниченных возможностях Службы государственного аудита по расследованию вопроса финансирования избирательной кампании и крайне поляризованный медиа-среде, которые необходимо урегулировать.

Доклад охватывает период с 30 сентября по 28 октября и является первым документом МРИ, оценивающим избирательный процесс, связанный с парламентскими выборами.

В докладе говорится о противостоянии представителей Национального движения и Грузинской мечты в Марнеули. Согласно документу, географическое расположение ОИК Марнеули рядом с офисом Грузинской мечты «снижает доверие избирателей к ОИК и усиливает политическую напряженность».

Аналитики Международного республиканского института также акцентировали внимание на расследовании, начатом против бывших членов правительственной Комиссии по делимитации и демаркации, которое «вероятно, имеет политическую подоплеку».

Согласно докладу, аналитики организации получили информацию о неправомерном использовании административных ресурсов, например об участии публичных служащих в политических кампаниях в рабочее время; придании политического измерения социальным или медицинским услугам; использовании транспортных средств, находящихся во владении государства, в пользу правящей партии.

Со ссылкой на доклады местных НПО, аналитики Международного республиканского института утверждают, что в окружные избирательные комиссии поступило до 250 жалоб, связанных с выборами, хотя эти жалобы часто игнорировались из-за различных бюрократических неточностей. В документе говорится, что по состоянию на 28 октября МВД рассматривало 72 случая нарушения избирательного законодательства. По решению прокуратуры, «на сегодняшний день только по двум из них имеются достаточные доказательства и основания для правового рассмотрения».

Отмечая, что недопустимо выдвигать в члены УИК человека, который в ходе предыдущих всеобщих выборов был назначен партией в избирательную комиссию любого уровня, Международный республиканский институт заявил, что 67-й окружной избирательной комиссии Зугдиди одной из НПО было написано 94 жалобы на то, что некоторые члены участковой избирательной комиссии, которые были назначены политической партией на предыдущих парламентских выборах, были избраны в 2020 году. Согласно докладу, ни одна из этих жалоб не была удовлетворена.

Организация отмечает, что декларации Грузинской мечты «включали гораздо большие суммы, чем сумма всех оппозиционных политических партий вместе». В документе также говорится, что аналитики «получали доклады от кандидатов от политических партий и неправительственных организаций о существовании тесной связи между победой в крупномасштабных тендерах конкретных компаний и их пожертвованиями в пользу правящей партии».

Доклад акцентирует внимание на данные, опубликованные платформой «Досье», согласно которым, Альянс Патриотов получил финансирование от источников, связанных российской разведкой и работающей в Москве организации, добавив, что, несмотря на требования оппозиции, прокуратура не начинала расследование этого дела.

МРИ приветствует конструктивное сотрудничество Службы государственного аудита с гражданским обществом, но отмечает, что этот орган отличается нехваткой человеческих ресурсов.

Согласно докладу, «медиа-пространство в Грузии довольно поляризовано» и «тесно связано с прошлыми и нынешними политическими субъектами или бизнес-группами». «Телевизионные СМИ, которые являются основным источником информации для большинства населения Грузии, воспринимаются как поддерживающие правительство или оппозицию», — говорится в документе.

По заявлению аналитиков организации, «отказ политических партий от участия в теледебатах не позволяет населению видеть полную картину и все доступные политические варианты, что мешает им в принятии информированного решения».

В докладе отмечается, что поправки к Закону «Об электронных коммуникациях», принятые в июле 2020 года, предоставили Национальной комиссии по коммуникациям Грузии право назначать «специального менеджера» в телекоммуникационных компаниях. Это решение было негативно оценено гражданским обществом, как «наличие возможного рычага воздействия». «Однако, по мнению Международного республиканского института, вмешательство Комиссии по коммуникациям не было проблемным вопросом в предвыборный период», — говорится в документе.

