Оценки политиков по поводу выступления Михаила Саакашвили в суде

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября впервые физически предстал в качестве обвиняемого в Тбилисском городском суде, где рассматривалось т.н. дело 7 ноября, и обратился к общественности с политической речью в течение 1 часа и 20 минут. В своем обращении экс-президент остановился на причинах своего возвращения в Грузию, бесчеловечном обращении с ним при переводе в тюремную больницу в Глдани, делах против него и других вопросах.

На обращение экс-президента последовали комментарии представителей правящей команды и оппозиции. «Civil Georgia» предлагает разные оценки сторон по поводу выступления Саакашвили.

Оценки представителей правящей команды

Ираклий Кобахидзе — председатель Грузинской мечты: «Вчерашнее выступление Михаила Саакашвили, наверное, напомнило всем нам известное произведение Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Вчера мы видели бывшего диктатора, который оплакивает избыточную власть, которой он обладал в свое время, и которой он злоупотреблял в течение многих лет. Мы помним преступления, которые он совершил в прошлом, он и сегодня, если использовать терминологию уголовного права, представляет опасность для общественности… Пытки, бесчеловечное обращение, изнасилование, рэкет бизнеса, захват СМИ, монополизация, передача территорий — это небольшой перечень тяжелых преступлений, которые совершили в свое время Михаил Саакашвили, его режим и политическая партия, которое называется Единым национальным движением, которая имеет свои разветвления в сегодняшней политической данности. Наша страна и наш народ не заслуживают повторения этого, и, естественно, все это, эти преступления больше не повторяться».

Мамука Мдинарадзе — председатель фракции Грузинская мечта: «Нарратив вот уже на протяжении девяти лет таков, что Россия борется с Михаилом Саакашвили, потому что так их устраивает, мы много об этом говорили. Этот человек проделал сделал много дел как для Путина, так и для России, но происходит перекрывание этого по принципу нападение лучшая защита… Когда Грузинскую мечту называют русской силой, все должны подумать о не о том, кто что говорит, (а о том) кто что делал и кто что делает, чьи действия устраивали и от чьих действий получил определенную пользу лично его президент Путин… Нельзя назвать ошибкой пытки тех людей, упразднение достоинства тех люде, в этой стране, которые представляли к сожалению очень существенную часть к сожалению в этой стране… Захват бизнеса и вдруг вспомнить, как будто в три часа ночи кому-то захотелось подарить бизнес государству. Это нельзя назвать ошибками, это величайшие преступления».

Комментарии представителей оппозиции

Хатиа Деканоидзе — депутат от Единого национального движения: «Это политический суд, это не имеет ничего общего с правосудием, мы видели (это) неоднократно, и Михаил Саакашвили — третий президент Грузии, против которого направлен практически весь режим и реально государство было вовлечено в бесчеловечное обращение и пытки в его отношении. Я не могу сказать, что его права сейчас защищены».

Саломе Самадашвили – независимый депутат: «Я думаю, что вчера был очень тяжелый день для любого гражданина Грузии, потому что впервые в современной истории мы увидели, как бывший глава государства разговаривает с народом и обществом за решеткой в зале суда. Кто бы как ни думал о Саакашвили, мы все понимаем, что вчерашний день был победой России, потому что Россия хочет видеть Грузию такой, какой мы ее видели вчера. Президент, который находился в неравной и ожесточенной конфронтации с Россией за обеспечение европейского и западного будущего нашей страны, теперь находится в плену у собственной власти. Международные партнеры не сомневаются, что это политическая месть… Мы должны изменить эту реальность, Михаил Саакашвили должен стать последним политиком, который вынужден обратиться к общественности из зала суда, а политические преследования в этой стране должны остаться в истории… Никто не застрахован от ошибок, и я думаю, что Саакашвили признал, что совершил не одну ошибку».

Иаго Хвичия — Новый политический центр Гирчи: «Я не почувствовал, что (Михаил Саакашвили) извлек какие-то уроки, потому что то, за что он принес извинения, по тому вопросу получилось так, что он извинился за то, что в конце концов его это затронуло плохо, но в целом, извинений за то, что плохо коснулось людей, я не заметил… Он сидит в тюрьме по соглашению с Грузинской мечтой и скоро выпустят на свободу. Они вместе придумают, как до этого привезли сюда и развевали им перед выборами, таким образом перераспределяя голоса, у них будет какой-нибудь способ выпустить».

Алеко Элисашвили — депутат от партии Граждане: «Реально, эффективное грузинское государство у нас было неполные 100 лет, и основатель этого государства Давид (Агмашенебели), который был царем одной деревни и который оставил огромную Грузию, перед смертью написал «Галобани Синанулисани» («Песнопения Покаяния»). Я строил государство, но совершил много грехов, и допустил много ошибок и простите меня за то, что я сделал неправильно. Давид Агмашенебели написал это! Сегодня Саакашвили ни на йоту не выразил раскаяния во время длинного выступления. Мол дело Гиргвлиани не существовало. Мол в деле Гелашвили нет доказательств. Историю 7 ноября также отчетверговал – так описал — никаких сожалений, даже йоты сожалений не было. А ведь сожаление и искренние извинения говорят о человеческом достоинстве, а Саакашвили сегодня нисколько этого достоинства не проявил. Для него же было бы лучше, но – то что внутри кувшина, то и вытечет (афоризм из «Витязь в тигровой шкуре»— п.п.)».

Шалва Нателашвили — председатель Лейбористской партии: «Вчерашнее заявление на суде экс-президента Саакашвили о том, что митинги 2007 года планировались из Москвы, еще раз убедило меня в том, что этот политик не меняется. Мир знает, что президент Беларуси Лукашенко — это призрак Путина, и как он посмел бы позвонить Саакашвили без его разрешения, с предупреждением, что Москва планирует государственный переворот против него? Более того, в то время рядом с Саакашвили сидел личный олигарх Путина Иванишвили и он финансировал не только его режим, но и давал бонусы спецназовцам, которые нас разгоняли, из «Карту банка». Митинги были вызваны народным гневом по поводу жестоких репрессий, насилия, захвата и распределения бизнеса, объявления 40-летних людей пенсионерами и советскими пережитками, а также протеста против реализации пагубной либеральной идеологии Бендукидзе по продаже всего. Ничего не говорю уже о том, что по крайней мере половина населения, которая также вышла на улицы, не была согласна с практически государственным переворотом, который был окрещен как Революция роз».

