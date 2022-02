Шалва Нателашвили решил пройти в Парламент

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили объявил сегодня, что прекратит 14-месячный бойкот и войдет в Парламент.

Нателашвили, единственный избранный депутат от партии, заявил, что решению политической партии предшествовал опрос в социальных сетях, где «подавляющее большинство населения потребовало, чтобы Лейбористская партия вернулась в Парламент».

Примечательно, что на заседании 15 февраля Парламент проголосует за приостановление мандата Нателашвили после того, как вопрос был рассмотрен парламентским Комитетом по процедурным вопросам и правилам.

Согласно Согласно Регламенту Парламента, срок полномочий депутата прекращается досрочно, если он по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний в течение одной сессии. Однако в том же положении говорится, что бойкот будет считаться уважительной причиной, если депутат официально уведомит об этом законодательный орган.

«По политическому и правовому опыту и практике на Земле, политический бойкот не может считаться неуважительной причиной пропуска чего-то», — заявил Нателашвили, хотя отметил, что не подавал официального заявления по поводу бойкота.

По его словам, Парламент отказался прекратить его полномочия 17 июля, несмотря на то, что он не присутствовал на весенней сессии. «Что изменилось за это время? Разве сейчас не является уважительной (причиной отсутствие на заседаниях)?», — сказал Нателашвили.

НПО «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» заявили сегодня, что в случае Нателашвили его публичные заявления о непрохождении в Парламент можно считать объявлением бойкотом, и поэтому призвали Парламент не прекращать его мандат.

Лейбористская партия набрала 1% голосов на парламентских выборах 2020 года и получила одно место в законодательном органе. Однако Нателашвили вместе с восемью другими оппозиционными партиями объявил бойкот после первого тура, сославшись на «сфальсифицированные» результаты выборов.

17 марта Нателашвили вышел из заключенного при посредничестве ЕС соглашения между Грузинской мечтой и оппозицией. Тогда он пояснил, что отдавать приоритет реформе избирательной и судебной системы в согласованных вопросах для него стало неприемлемым. Он также отметил, что освобождение «политзаключенных» и назначение новых выборов было прописано последним пунктом, и то «расплывчато».

На сегодняшний день 59 из 60 избранных оппозиционных депутатов, в том числе Нателашвили, приняли решение пройти в Парламент. Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, избранная по партийному списку Европейской Грузии, является единственным депутатом, который до сих пор отказывается пройти в законодательный орган.

На следующей неделе Парламент вместе с Шалвой Нателашвили, Элене Хоштария и Бадри Джапаридзе обсудит вопрос о прекращении мандата также бывшему спикеру Парламента Кахе Кучава.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)