У избирательного участка в Марнеули ранен член Лейбористской партии

Член Лейбористской партии Эйваз Мамедов получил ножевое ранение перед 52-м избирательным участком в селе Даштафа Марнеульского муниципалитета. Полиция расследует инцидент по статье 117 Уголовного кодекса, которая касается умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

В МВД заявили, что словесная перепалка между Мамедовым и нападавшим переросла в физическую конфронтацию. По той же информации, Мамедов был ранен в живот во время драки, но сам нападавший также получил травмы.

«Проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия, после чего лицо, совершившее указанное деяние, будет задержано в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении МВД.

Мажоритарный кандидат от Лейбористской партии в Сакребуло Марнульского муниципалитета Али Бадиров заявил, что Мамедов был ранен местным активистом Грузинской мечты по политическим мотивам.

«Он (нападавший) сделал это именно потому, что Эйваз Мамедов поддерживал меня активно. Это было причиной конфликта», — сказал Бадиров.

Мамедов доставлен в больницу. Бадиров заявил, что его состояние стабильно тяжелое.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)