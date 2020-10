НПО призывают правительство расследовать предполагаемое вмешательство Кремля в выборы

Семнадцать местных НПО, в том числе Ассоциация реформ Грузии (GRASS), Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), Международная прозрачность – Грузия (TIG) и Институт развития свободы информации (IDFI) призвали Службу государственной безопасности и прокуратуру начать расследование поддержки Альянса патриотов Грузии со стороны Кремля на основании докладов платформы журналистских расследований «Досье».

Платформа «Досье», основанная оппонентом Кремля Михаилом Ходорковским, в своих докладах от 24 и 31 августа этого года, отметила, что Москва помогает этой партии в преддверии парламентских выборов в Грузии, назначенных на 31 октября.

Грузинские НПО заявили, что «грузинские следственные органы и структуры безопасности в связи с опубликованными материалами ни то, что не предпринимали следственных действий, но даже не сделали официального заявления».

Отметив, что в докладах платформы «Досье» среди другой важной информации также вырисовываются и обстоятельства, содержащие признаки предполагаемых преступлений, НПО также подвергли критике власти Грузии за то, что вопрос рассматривается только в разрезе финансирования политических партий.

«Мы считаем, что недостаточно только передать опубликованные платформой «Досье» доклады в Службу аудита и рассматривать это только с точки зрения финансирования политических партий», — говорится в заявлении НПО.

