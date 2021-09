Пропорциональный список Альянса патриотов Грузии к выборам в Сакребуло Тбилиси

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала пропорциональные партийные списки к выборам в Сакребуло Тбилиси, которые состоятся в ходе местных выборов 2 октября. В целом 31 партия представила списки своих кандидатов.

Ниже представлены первые 10 кандидатов в пропорциональном списке Альянса патриотов Грузии, который зарегистрирован к выборам в Сакребуло Тбилиси, из которых 3 женщины и 7 мужчин:

Гоча Тевдорадзе;

Ирма Цхорагаули;

Малхаз Амашукели;

Гиорги Габаташвили;

Малхаз Топурия;

Эка Мирианашвили;

Годердзи Амашукели;

Акаки Картозия;

Лела Гиоргадзе;

Гела Хуцишвили.

Согласно недавно принятому Парламентом Избирательному кодексу, который был разработан на основе соглашения, достигнутого 19 апреля при посредничестве Евросоюза, граждане избирают 40 из 50 членов Сакребуло Тбилиси на основе пропорционального представительства и 10 – по мажоритарным правилам. Раньше это соотношение было 25/25.

Партия выдвинула кандидатом на пост мэра Тбилиси Георгия Ломия, бывшего депутата Парламента.

