Как вмешивается Кремль в выборы в Грузии – второй доклад российской НПО

Российский проект журналистских расследований «Досье», основанный критиком Кремля Михаилом Хадарковским, опубликовал второй доклад, в котором рассказывается об активностях, запланированных в рамках предвыборной кампании «Альянса патриотов Грузии».

В первом докладе проекта журналистских расследований, который был опубликован 24 августа, «Досье» рассказывал о поддержке предвыборной кампании «Альянса патриотов Грузии» со стороны России.

Расследование «Досье» основано на документах, просочившихся из Администрации президента России, в частности, из Секретариата главы Управления межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами Владимира Чернова, включая рабочие документы, аналитические отчеты, финансовые оценки, руководства по выборам и оперативные доклады.

Новые документы и ответы по «делу Илори»

В новом докладе рассказывается о заранее составленных указаниях для Альянса патриотов Грузии, в том числе о том, как реагировать на критику в связи с визитом представителей альянса в Абхазию, по стратегии избирательной кампании, планов работы, «Памятке агитатора» и т.д.

«Досье» утверждает, что Москва заранее составила оправдательные причины для депутатов от Альянса патриотов Ирмы Инашвили и Георгия Ломия в связи с их посещением Абхазии. Инашвили и Ломия 18 августа побывали на оккупированной территории Абхазии, что вызвало возмущение оппозиционных групп в самой Абхазии и отставку помощника абхазского лидера Аслана Бжания Лаши Сакания, участвовавшего в организации этого визита.

Согласно документам, полученным из управления Чернова, русские предложили грузинским «патриотам» следующие аргументы для оправдания своих действий:

Визит носил благотворительный характер, чтобы передать икону Девы Марии, но они также использовали эту возможность для посещения своих родственников.

Опросы, проведенные Альянсом патриотов, показывают, что 70% грузин выступают за «возобновление прямого диалога с Сухуми, Цхинвали и Москвой». Поэтому установление прямых контактов с Сухуми и «народная дипломатия» отражает волю населения.

Настоящие предатели – это противники идеи «народной дипломатии» с Абхазией, которые извлекают выгоду из войны и обогащаются за счет торговли оружием и «жизнями наших граждан».

Для предотвращения новой войны Альянс патриотов предлагает Грузии концепцию военного нейтралитета, которая должна быть прописана в Конституции.

Коммуникация (с оккупированными регионами) только по официальным каналам в течение последних 8 лет не принесла результата.

Советы по избирательной кампании и запланированные мероприятия

Согласно «Памятке агитатора», Альянс патриотов участвует в выборах в следующих целях:

Власть «не слышит людей», а Альянс патриотов может донести мнение народа до политических лидеров;

Для восстановления справедливости Альянсу патриотов необходимо получить парламентское большинство;

Альянс патриотов — реальная альтернатива действующей власти. Члены партии имеют существенный опыт работы в национальных и муниципальных представительных органах.

В просочившемся документе также подчеркивается, что в отличие от действующих и прежних правительственных сил, которые учитывают интересы зарубежных стран, Альянс патриотов должен утверждать, что, прежде всего, необходимо защищать национальные интересы Грузии.

В докладе «Досье» отмечается, что Кремль помогает Альянсу патриотов спланировать несколько мероприятий в рамках кампании:

С конца августа до начала сентября : бессрочное пикетирование здания Парламента населением Аджарии, включая мобилизацию рядовых рабочих, работников индустрии туризма и сферы обслуживания, представителей бизнеса, общественных организаций. Пикетирование должна возглавить какая-нибудь местная сила, как, например, ОО «Братья мусульмане и христиане в борьбе за единство Грузии».

: бессрочное пикетирование здания Парламента населением Аджарии, включая мобилизацию рядовых рабочих, работников индустрии туризма и сферы обслуживания, представителей бизнеса, общественных организаций. Пикетирование должна возглавить какая-нибудь местная сила, как, например, ОО «Братья мусульмане и христиане в борьбе за единство Грузии». Благотворительная акция, в рамках которой с помощью местных фондов и бизнесменов детям из малообеспеченных семей будут переданы школьные принадлежности. Мероприятие будет проведено, если это разрешено законом.

8 сентября: Конференция, посвященная Дню международной солидарности журналистов.

Конференция, посвященная Дню международной солидарности журналистов. Выдвижение законодательной инициативы об открытии избирательных участков за рубежом, в том числе в России. Цель инициативы — дать возможность участвовать в выборах «всем грузинам», независимо от места их проживания.

28 августа, Мариамоба: передача иконы в любой известный монастырь. Кроме того, грузинская церковь в Москве и действующие в Грузии священники публично должны обменяться дарами. После этого должна быть проведена пресс-конференция о роли православия, которая должна закончиться благословением лидеров партии со стороны духовенства.

По данным «Досье», цель этих мероприятий — подчеркнуть совпадение позиций Грузинской православной церкви и лидеров Альянса патриотов/партии в целом, в том числе, в вопросах восстановления отношений с Россией и русскими, как «единоверными братьями», и сохранения традиций и религиозных ценностей.

В свою очередь, эти меры помогут привлечь религиозных избирателей, в том числе тех, кто в прошлом поддерживал правящую партию или другую оппозиционную силу.

Недовольные консультанты и мобилизация узнаваемых лиц

Согласно «Досье», преданная гласности переписка между сотрудниками Альянса патриотов и главой POLITSECRETS Веры Блашенковой показывает, что российские политические консультанты недовольны работой и усилиями партии Альянс патриотов. По словам Блашенковой, с такими темпами партия не сможет завоевать даже 10% голосов избирателей, а их текущий рейтинг едва достигает 5%.

Альянс патриотов также планирует «онлайн» мероприятия. Цель цифровой кампании — привлечь молодых блогеров к освещению партийных собраний. Кроме того, планируется организовать конкурс патриотической песни, а также онлайн-флешмоб, в котором знаменитости публично выражают свою поддержку Альянсу патриотов. В перечне известных лиц перечислены:

Зураб Мжавия, композитор

Джемал Сепиашвили, композитор

Темур Татарашвили, певец

Ирма Ниорадзе, балерина

Нино Салуквадзе, трехкратный призер Олимпийских игр в стрельбе по мишеням

Давид Окиташвили, бывший председатель Палаты культуры

Нана Девдариани, бывший Народный защитник

Вахтанг Колбая, бывший председатель правительства Автономной Республики Абхазия

Согласно опубликованной переписке, российские консультанты также запросили данные грузинских избирателей у Альянса патриотов. Запрошенные данные включают адреса избирателей, а также количество подъездов и этажей в их домах. Как выясняется из переписки, представители Альянса Патриотов не поняли цель запроса количества подъездов и этажей, хотя все же согласились передать данные.

Реакции на предыдущий доклад «Досье»

Первый доклад центра журналистских расследований, который был опубликован 24 августа, вызвал возмущение грузинской оппозиции. Представитель партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария 25 августа обратилась в прокуратуру с просьбой начать расследование.

Однако, как позже, 31 августа Хоштария заявила, что от прокуратуры получила отказ на начало расследования. Однако, по словам Хоштария, дело было передано в Службу государственного аудита.

Сама Ирма Инашвили отвергла обвинения и первый доклад «Досье» назвала «абсурдным».

