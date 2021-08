Кремль приветствует призыв Альянса патриотов к улучшению российско-грузинских отношений

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, Москва разделяет озабоченность Альянса патриотов Грузии нынешним состоянием российско-грузинских отношений.

1 августа лидеры Альянса патриотов, в том числе Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави, а также бывшие депутаты Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе, направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили его оказать помощь в нормализации российско-грузинских отношений и отметили, что они являются «убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии».

«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва», — заявили в пресс-службе Кремля.

Как сообщает ТАСС, в Кремле отметили, что обращение Альянса патриотов является наглядным доказательством того, что «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами.

Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года во время российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона и признания т.н. независимости двух регионов.

В условиях отсутствия дипломатических отношений правительство Грузинской мечты начало неформальный двусторонний прямой диалог с Россией в конце 2012 года, назначив Зураба Абашидзе специальным представителем премьер-министра по отношениям с Россией. С российской стороны в диалоге принимает участие действующий сенатор Совета Федерации РФ, бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

