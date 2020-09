После негативной реакции антитурецкий предвыборный баннер «Альянса патриотов» был снят

Предвыборные баннеры Альянса патриотов Грузии, изображавшие «оккупацию региона Аджарии» со стороны Турции и вызвавшие волнения в обществе, были сняты 29 августа.

По сообщениям, один из баннеров был размещен на дороге к селу Сарпи у турецкой границы. На баннере была изображена карта Грузии, на которой Аджария, как и два оккупированных региона Грузии — Абхазия и Цхинвали, была отмечена красным цветом. На баннере три красные стрелы со стороны Турции были направлены в сторону Аджарии. Там же был нанесен текст следующего содержания: «Защити Аджарию! Защити свою долю Грузии!».

Аджария, которая расположена на юго-западе Грузии, более 300 лет находилась под властью Османской империи до тех пор, когда Великая порта уступила провинцию Российской империи в 1878 году.

Содержание баннера одинаково осудили как представители правящей Грузинской мечты, так и оппозиции.

Исполнительный секретарь Грузинской мечты и бывший спикер Парламента Ираклий Кобахидзе назвал предвыборный баннер Альянса патриотов «преднамеренной и очень серьезной провокацией» против своей страны.

Лидер парламентского большинства Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что это «российский заказ», и добавил, что этому будет дан «политический ответ». Он также отметил, что предвыборный баннер «патриотов» будет снят.

Депутат Парламента от Единого национального движения Саломе Самадашвили написала в Facebook, что установление баннера с таким содержанием является «открытым и прямым преступлением против государства». «Когда это остается безнаказанным, это означает только одно – упраздненное государство», — добавила она.

«Вот, именно за это и платят русские деньги! Ничего не нужно расследовать, эти типы прямо разжигают ненависть с помощью лжи», — написала на своей странице в Facebook и депутат Парламента от ЕвропейскойГрузии Элене Хоштария.

Вскоре после того, как информация об указанном баннере была распространена в социальных сетях, Ираклий Купрадзе, мажоритарный кандидат в депутаты Парламента от партии «Лело для Грузии» Ираклий Купрадзе включил на своей странице в Facebook прямую трансляцию, в ходе которой было видно, что он снял агитационный материал «патриотов». В другом посте в Facebook Купрадзе сказал, что «предательская политика никогда не закрепится в нашем государстве!».

Позже депутат Парламента от Грузинской мечты Рати Ионатамишвили также на Facebook подверг критике действия «Лело» и написал, что баннер был удален Мэрией Батуми.

Мэрия Батуми также опубликовала заявление, пояснив, что Инспекция Мэрии Батумского муниципалитета удалила рекламные баннеры, которые были размешены «одной из политических партий» в двух местах в Батуми без соответствующего разрешения.

«По этому поводу составлен протокол о нарушении, который будет направлен на рассмотрение в Батумский городской суд», — заявили в Мэрии Батуми.

Ответ Альянса патриотов

На тему баннеров откликнулась генеральный секретарь Альянса патриотов и вице-спикер Парламента Ирма Инашвили в обширном посте в Facebook, где она заявляет, что это была «провокация» против партии. Она также отвергла связь Альянса патриотов к окончательному варианту баннера и подчеркнула, что политсовет партии согласовал совершенно иной дизайн баннера, на котором Аджария должна была быть помечена «не красным цветом, а как центр привлечения внимания, с надписью — sos!».

Инашвили обвинилf бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и одного из лидеров Европейской Грузии Гигу Бокерия в том, что «внутренняя информация» из Альянса патриотов была вынесена взамен на солидную сумму.

Она также отметила, что партия уже на протяжении многих лет публично заявляета о преднамеренной экономической и идеологической экспансии со стороны Турции в Аджарии, добавив, что правящая Грузинская мечта провела мероприятие по выдвижению своего мажоритарного кандидата в Аджарии «на фоне турецкого корабля», что «отвечает пафосу лидеров (Грузинской) мечты».

