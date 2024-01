Изображение Сталина на иконе в соборе Самеба вызвало общественное волнение

В главном православном кафедральном соборе Тбилиси появилась икона с изображением советского диктатора Иосифа Сталина. В связи с этим возникли неприятные вопросы о толерантном отношении ведущего религиозного учреждения Грузии к Сталину и влиянии на него Русской Православной Церкви.

Что произошло?

7 января, в Рождество, гражданские активисты опубликовали в социальных сетях фото и видеоматериалы, на которых запечатлена икона святой Матроны Московской в ​​соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси. На иконе, изображающей житие святой, изображен Иосиф Сталин, который получает благословение от Матроны.

Георгий Канделаки, который исследует вопросы возрождения сталинизма в «Лаборатории исследования советского прошлого» (SovLab), в связи произошедшим написал, что изображение Сталина как «инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священников и создателя советской тоталитарной системы» на иконе в кафедральном соборе Святой Троицы «очередной успех российской информационной военной машины» в Грузии.

На произошедший факт с возмущением отреагировали представители гражданского общества, теологи и некоторые священнослужители.

Кем была Матрена Московская?

Святая Матрона жила в Москве в первой половине XX века. О Матроне, которая была слепой от рождения, обладала способностью исцелять. Она была канонизирована РПЦ 2 мая 1999 года. По народному преданию, когда нацистская Германия приближалась к советской столице, Матрона благословила Иосифа Сталина и предсказала, что, если он останется в Москве и восстановит Церкви свою славу, то спасет Родину. Говорят, этот эпизод изображен на иконе.

Иконография святой Матроны и Сталина исходит из России, хотя даже в России этот вопрос является спорным. Как писали российские СМИ, икона святой Матроны и Сталина впервые появилась в одном из храмов Санкт-Петербурга в 2008 году, что вызвало негодование среди прихожан. После этого руководство РПЦ осудило настоятеля упомянутого храма и освободило его от должности «под давлением общественности».

Как икона Святой Матроны оказалась в Тбилисском соборе Святой Троицы?

После того, как появление иконы Св. Матроны и Сталина в соборе святой Троицы вызвало в обществе противоречия, лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили, политик с пророссийскими и антизападными настроениями, которая имеет тесные связи с Кремлем, заявила, что икону заказали написать в России, а потом ее передали в дар в собор Самеба. По словам Инашвили, изображение Сталина на иконе не означает, что он является объектом молитвы и что нет оснований предполагать, что Сталин изображен на иконе положительно, поскольку, по ее словам, «змей, или лик диавола также изображен и на иконе святого Георгия».

Что говорит ГПЦ?

Глава Службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андриа Джагмаидзе счел возмущение по поводу изображения Сталина на иконе необоснованным. Указав на семантические вопросы, Джагмаидзе заявил, что общественность вводят в заблуждение, когда говорят, что это «икона Сталина». По его словам, изображение Сталина на иконе «не означает, что он является объектом молитвы». Он повторил рассуждения Ирмы Инашвили и сказал, что на иконах часто изображаются и персонажи, которых обычно считают отрицательными для Церкви и богословского догмата, и примером тому является римский император Диоклетиан. Гай Аврелий Валерий Диоклетиан — римский император II-IV веков нашей эры, который изображен на иконе Святого Георгия в грузинской иконографии.

По мнению теологов, подобные сравнения проводить неправильно, поскольку если святые на иконах побеждают злые силы, то в этом случае святая Матрона благословляет Сталина, о чем свидетельствует надпись на иконе.

Возрождение сталинизма?

Гражданские активисты указывают на тревожную тенденцию возрождения имени Сталина, как уважаемого общественного и политического деятеля в Грузии. Точно такая же тенденция наблюдается и в России, где советского диктатора прославляют в плане повышенной милитаризации и агрессивности страны.

Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC) в 2021 году провел опрос, в котором приняли участие 3 024 грузина. 66% респондентов полностью или частично разделяют мнение, что «грузин-патриот должен гордиться тем, что Сталин был грузином». 16% были нейтральны, а 28% полностью или частично отвергли это мнение. Более 60% разделяют мнение, что правление Сталина «имело как положительные, так и отрицательные стороны». Лишь 9% отвергли это мнение. В то время как 52% признают, что «Сталин был тираном, ответственным за гибель миллионов людей», 2/3 считают, что «Сталин был мудрым лидером, определившим укрепление и процветание Советского Союза».

Памятник Сталину в селе Земо Алвани, Источник: mythdetector.ge



Важно, что большая часть респондентов, а именно 41%, считают, что Сталин был религиозным человеком, что указывает на влияние послевоенной (ВМВ) и современной российской пропаганды. С первых дней своего существования яростный антирелигиозный советский режим убивал и сажал в тюрьмы религиозных лиц, а также сослал сотни грузинских священников и епископов. Кроме того, советская власть разрушала и повреждала религиозные строения.

После появления иконы Матроны и Сталина Лаборатория исследования советского прошлого опубликовала заявление, в котором говорится: «за время правления Иосифа Сталина в Грузии были казнены сотни священнослужителей, в том числе в основном иерархи Грузинской Православной Церкви и тысячи прихожан, особенно во время антисоветского восстания 1924 года, а затем в 1937-1938 гг. во время сталинского террора». Кроме того, по данным Лаборатории исследования советского прошлого, после 2012 года в Грузии было установлено двенадцать новых памятников Сталину.

Легенда о «Сталине-спасителе» и РПЦ, как «мягкая сила»

В самые трудные моменты Второй мировой войны Сталин использовал призывы религиозного тона наряду с имперскими нарративами, чтобы мобилизовать граждан на «Великую Отечественную войну». После величайшей волны репрессий 1920-х годов, унесшей, по некоторым оценкам, жизни 80 тысяч священнослужителей и верующих, 1943-1948 годы стали переломным периодом в восстановлении РПЦ. В 1943 году РПЦ признала автокефалию Грузинской Православной Церкви, которая была упразднена в 1801-1811 годах (Грузинская Православная Церковь восстановила свою независимость в 1917 году).

Несмотря на восстановление автокефалии, РПЦ и церкви других стран подчинялись авторитарному режиму и культу личности Сталина. Они управлялись «Комитетом по делам религии», подконтрольным Комитету государственной безопасности (КГБ) СССР. Аппарат госбезопасности пробирался в православные церкви России и Грузии. В России это продолжается по сей день на примере Патриарха Кирилла, которого многие считают кадром КГБ. Русская РПЦ активно поддерживает экспансионистскую и реваншистскую политику Путина, включая продолжающуюся войну России против Украины.

Многие священнослужители и иерархи в Грузии повторяют антизападные нарративы РПЦ, в которых «семейные ценности» часто противопоставляются всеобщим правам человека. Они также проповедуют неприятие и нетерпимость, а иногда даже насилие в отношении меньшинств, особенно представителей ЛГБТ-сообщества.

Неопределенность растет

9 января гражданская активистка и основательница движения «Талга» (Волна) Ната Перадзе облила икону Святой Матроны синей краской и опубликовала фотографии этого поступка в социальных сетях. В полиции заявили, что расследование возбуждено по статье «мелкое хулиганство». Перадзе говорила, что после обнародования информации о произошедшем она стала получать на свой телефон сообщения с угрозами. Перадзе сообщила об упомянутых угрозах в полицию.

Икона Святой Матроны, облитая синей краской, источник: Радио Свобода

10 января члены пророссийского и антизападного «Консервативного движения/Альт-Инфо», которые в прошлом неоднократно осуществляли организованные нападения на представителей ЛГБТ-сообщества, пришли к дому Наты Перадзе и столкнулись с полицейским кордоном. После того, как призвали власти прекратить защищать Перадзе и подобных ей людей и наказать за кощунственные действия, собравшиеся разошлись.

Патриархия ГПЦ ограничила доступ в собор Святой Троицы (Самеба) для журналистов без аккредитации. По заявлению Патриархии, целью указанного решения было «предотвращение дальнейших недопониманий и напряженности в храме».

В тот же день, 10 января, были распространены фотографии, на которых видно, что икону очистили от синей краски и перенесли на более видное место в храме.

Протест у дома Наты Перадзе. Источник: Радио Свобода

В конце дня председатель Юридического комитета Парламента Грузии Анри Оханашвили провел брифинг, на котором заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» планирует ввести уголовную ответственность за оскорбление религиозных зданий и предметов и разжигание ненависти по религиозному признаку. «Это коснется как христианско-православных, так и других религиозных зданий, например, мечети, синагоги, католической и других церквей», – сказал Оханашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)