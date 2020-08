Помощник Бжания ушел в отставку после визита представителей Альянса патриотов Грузии в оккупированную Абхазию

Помощник «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания Лаша Сакания ушел в отставку 26 августа после того, как было выражено недовольство в связи с тем, что он организовал визит представителей Альянса патриотов Грузии в оккупированный регион.

Абхазские СМИ написали об отставке Сакания со ссылкой на его статуса в Facebook, где он сказал, что решение было принято самостоятельно, во избежание общественного волнения.

После сообщений о «секретной встрече» в грузинских СМИ и возмущения абхазских оппозиционных групп, Сакания 24 августа подтвердил, что он организовал визит представителей Альянса патриотов в оккупированный регион, пояснив, что этот визит имел религиозную наргузку.

Сакания опроверг политические переговоры с гостями, назвав визит «чисто гуманитарным» и заявив, что из Российской Федерации с ним связался «старый друг», и попросил организовать визит в церковь Святого Георгия в Илори, Очамчирском районе, для доставки туда иконы Богоматери, по просьбе одного из лидеров Альянса патриотов Давида Тархан-Моурави.

В тот же день одна из лидеров Альянса патриотов, вице-спикер Парламента Грузии Ирма Инашвили разместила на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в монастыре Илори в Абхазии, подтвердив, что она посетила оккупированную Абхазию 18 августа со своим коллегой по партии, депутатом Георгием Ломия.

В ответ на признания Сакания и Инашвили абхазские оппозиционные группы, а также влиятельный Союз ветеранов войны в Абхазии Аруаа потребовали наказать лиц, причастных к организации визита. По утверждению членов Аруаа, абхазские власти этим визитом нарушили местный закон, согласно которому гражданам Грузии требуется виза для въезда в регион.

По сообщениям абхазских СМИ, ветераны войны потребовали отставки Сакания во время трехчасовой встречи с «президентом» Бжания 25 августа. По той же информации, Бжания знал о действиях своего помощника и пообещал принять соответствующие меры. По данным того же источника, «президент» планирует обсудить этот вопрос с депутатами «парламента» 27 августа.

